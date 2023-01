Még a tiszakécskei kupameccsen lépett pályára legutóbb szeptember közepén a játékos, akit ezt követően meg is kellett műteni, amit több hónapos rehabilitáció követett.

– A közelítő izmom szakadt le a szeméremcsontról, amit vissza is kellett varrni. A műtétre Finnországban került sor, ennek szervezésében a Ferencváros is segített, amit ezúton is köszönök. A műtét után egy hosszú rehabilitációs folyamat várt rám, melyen szerencsére túlvagyok, és most már csak ez a lényeg – tekintett vissza a kecskeméti játékos.

Bár még természetesen nincs csúcsformában Katona, a legfontosabb, hogy egészségesen várja a rajtot, a lemaradást pedig sok munkával tüntetné el.

– Nagyon nehéz időszak volt, főleg az elején teltek rendkívül lassan a napok, mert nem csinálhattam tulajdonképpen semmit. Lassú folyamat volt tehát a rehabilitáció, de az hatalmas pozitívum volt, hogy a srácok közben folyamatosan hozták az eredményeket. A sok negatívum mellett tehát azért volt okom az örömre. Nem vagyok még olyan állapotban, mint a sérülésem előtt, ez a három hónapos kihagyás még érezhető, de azon dolgozom most már, hogy ez minél hamarabb eltűnjön – mondta Katona.

A KTE vasárnap 17 óra 30 perckor a Fehérvárt fogadja hazai pályán.