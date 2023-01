Az őszi befejezés után az látszik a kívülállók számára, hogy a játékosok nagyon jó erőben vannak, nagy intenzitással végzik azokat a feladatokat, amelyet számukra a szakmai stáb kijelölt. Örömmel tapasztalható, hogy Lovas Zsombor, aki sérüléséből lábadozik, már ott van edzéseken, de természetesen még nem végez teljes értékű munkát. A test-test elleni feladatokat, amikor a labda játssza a főszerepet még kihagyja, de a többi edzésmunkát ő is elvégzi, kell még egy kis idő, mire bevethető lesz.

Sajnálatos módon Horváth Zoltán sérüléssel bajlódik, a térdével vannak problémái, így nem tud a többiekkel edzeni. Csáki Róbert sem teljesen egészséges, így egyelőre ő sem tud úgy részt venni a szakmai munkában, mint ahogyan szeretné. Balajti Ádám, akitől többen is azt várták, hogy gólgyárosa lesz majd a csapatnak – hiszen az eddigi futball múltja alapján ezt lehetett remélni – már nem tagja a tiszakécskei keretnek. Ő az edzőtáborban sem volt ott, így rá nem számít az egyesület. Úgy tűnik, hogy az érkező fiatalok: Biben Barnabás, aki az MTK Budapesttől érkezett, Major Szabolcs a Kecskeméti TE-től, valamint Vajda Botond, aki Diósgyőri VTK játékosa volt korábban, jól beilleszkedtek a keretbe.

A vasárnap kezdődő bajnokság előtt azt kérdeztük Klausz László vezetőedzőtől, hogyan látja csapata felkészülését a tavaszi fordulók előtt.

– Úgy érzem, hogy nagyon jó úton van a csapat és tovább tudtunk fejlődni az ominózus válogatott mérkőzési szünet óta.

A törökországi edzőtáborban is első osztályú csapatokkal játszottunk, és úgy láttam, hogy a játékosok elhitték magukról, hogy azon a szinten is tudnak futballozni. Annyival másabb Tiszakécskén a helyzet, hogy sokkal mélyebb a talaj, de mióta itthon vagyunk, azóta is remekül dolgoznak a fiúk. Remélem, hogy sérültjenink nem lesznek és Horváth Zoli is rendbe fog majd jönni, mert ő sokat hagyott ki, és nincs azon a fizikai szinten, mint a többi játékos. Lovas Zsombor már itt van közöttünk, de még nem végez teljes értékű munkát.

Vasárnap az idei első bajnoki mérkőzésen a Kozármisleny csapatát fogadja a Tiszakécskei LC.

A vezetőedző elmondta, hogy játékban és hozzáállásban is, természetesen a három pont begyűjtését várja a játékosaitól, és hogy nem csak erre az egy találkozóra vonatkozik.

Klausz László szerint mindig arra fognak törekedni, hogy valamennyi mérkőzésüket megnyerjék. Erre meg lehet az esély, mert amint mondani szokták a labda gömbölyű, és minden előfordulhat. Az edzőtábori mérések azt mutatják, hogy a tiszakécskei játékosok, az edzőmeccsek alkalmával felvették a versenyt a magasabb osztályban játszó ellenfeleikkel szemben fizikálisan és futó mennyiségben is. Bőven tízezer méter fölött futottak a játékosok meccsenként, ami NB I.-es találkozókon is jelentős mennyiségnek számít.

Ha csak ezt néznénk, akkor azt lehetne mondani, hogy ez már egy magasabb szint, de természetesen nem csak ezt kell nézni. Az is lényeges, hogy ez mellett a játéktudás is párosuljon, és akkor elfogják érni azt a célt, amit kitűztek maguk elé, mégpedig az első tíz között végezni a bajnokság végén.

A Kozármisleny elleni találkozó vasárnap 15 órakor kezdődik a városi sportcentrumban.