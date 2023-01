A harmadik helyen zárta a Madaras az őszi idényt a Bács-Kiskun vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában. A harmadik kör után a 6. helyen állt a gárda, aztán följebb jött, ezt követően egy vereség miatt lecsúsztak, így a legrosszabb őszi helyezése a 6. fordulóhoz köthető, akkor a 7. helyen tanyáztak. Aztán a következő fordulóban feljöttek az ötödik helyre, majd töltöttek három hetet a negyedik helyen, végül a 11. fordulóban elfoglalták a képzeletbeli dobogó harmadik fokát, amit megtartottak az őszi idény végéig.

Ami az elmúlt tíz év összképét illeti, 2013 és 2018 között rendre a mezőny alsó felében végzett a csapat, hol jobb, hol rosszabb eredménnyel, 2018 és 2022 között azonban a három befejezett bajnokságban – egy a covid-járvány miatt nem zárult le – szereztek két bronz-, és egy ezüstérmet. Adódik a kérdés, hogy vajon mi történt az egyesület háza táján 2018-ban, hogy akkor szinte egy csapásra egy sokkal jobb teljesítménnyel rukkolt elő a csapat, hiszen onnantól csak dobogós helyekkel büszkélkedhetnek.

– Valóban volt cezúra a klub életében, de az nem 2018-hoz köthető, hanem 2011-re datálnám

– tekintett vissza Hepp Tamás, aki egyéb funkciói mellett a felnőtt csapat szakvezetője is. – 2011-ben kezdtük el az utánpótlásképzést Madarason, onnan datálható egy tudatos építkezés. 2011-ben egy serdülőcsapattal indultunk, majd 2012-ben már a Bozsik programba belépve öt utánpótláscsapatot (U7, U9, U11, U13, serdülő) működtetett az egyesület. Alaposan megbolydult az élet ezzel a kezdeményezéssel a klub háza táján, volt olyan év, amikor közel száz fő igazolt labdarúgó sportolt a kezünk alatt. A célunk az volt, hogy a helyi fiataloknak nyújtsunk kulturált sportolási lehetőséget, és az sem volt mellékes szempont, hogy a kitartó, tehetséges gyermekek pedig kerüljenek el magasabb szintekre, és ehhez tőlünk kapjanak meg minden szükséges segítséget. hogy utóbbi törekvés is sikeres volt, azt az mutatja, hogy az elmúlt évek során több gyerekünk megfordult NB II.-es utánpótlás csapatokban, városi egyesületekben, vármegye egyes ifi és felnőtt csapatokban is egyaránt. És ez a számunkra nem csak erkölcsi sikert jelentett, hanem konkrét hasznos is hozott, ugyanis az utóbbiak közül néhány játékos különböző okokból hazatért és így ma már a jelenlegi felnőtt csapatot erősítik, ahol húzóembereknek számítanak. De hogy az eredeti felvetésre visszatérjek, maga az egyesület egyébként 2010-ben alakult újjá, és az édesapámnak, aki jelenleg is az egyesület elnöke, már akkor az volt az elképzelése, hogy lehetőleg az összes madarasi focistát hozzuk haza, akik a környéken és hasonló szinteken játszanak. Ez éppen a 2018-as esztendőre teljesült, és minden bizonnyal ez is hozzájárult a csapat felíveléséhez.

Az egyesület jelenleg három fős vezetőséggel működik.

– Ahogy mondtam, 2010-ben az édesapám, Hepp János lett az elnök, és ma is ő látja el ezt a feladatot, mellette Heffler Zsolt és Piller Tibor vezetőségi tagok segítik az egyesület irányítását. Jómagam több funkciót is ellátok, én vagyok a felnőtt csapat szakvezetője, illetve a Bozsik program vezetője, és néhány korosztályos csapat edzője.

Az előzmények ismeretében aligha meglepő, hogy a jelenlegi vármegyei harmadosztályú csapatban a keret korösszetételét tekintve már nagyobb a fiatalok aránya.

– Persze van néhány rutinos, negyven év körüli játékosunk is, ők természetesen nagyon fontos láncszemei a csapatunknak, a tapasztalataikat is átadják, és egyáltalán: remekül irányítják a fiatalokat.

A korábban meghirdetett törekvéseknek megfelelően mára már mindössze egy nem helybéli, katymári játékosunk van, Pilcsuk Tamás személyében. Ő is a rutinosak közé tartozik, és az egyik vezéregyénisége a gárdának, a pályán mutatott játéka és karaktere miatt is. A többi csapattag pedig mind madarasi játékos.

A 2021/22-es bajnokságban megszerzett bronzérem után nem történtek jelentős változások a keretben.

– Nem terveztünk és nem is generáltunk nagy változást, hiszen jók voltak az eredmények. A célunk a nyáron a helyezés tekintetében a dobogós helyezés újbóli elérése volt, no meg a keret megtartása, utóbbi ami sikerült is. Sajnos aztán nyáron, éppen a felkészülési időszakban több meghatározó játékosunk lesérült, ami igencsak megnehezítette a dolgunkat. Ennek fényében, tehát a 2022/23-as szezon őszi idényéből tanulva szeretnénk a télen néhány játékost igazolni, hogy az esetleges nem várt sérüléseket vagy egyéb hiányzásokat tudjuk megfelelően pótolni.

A célokkal kapcsolatban Hepp Tamás elmondta még, hogy bármiféle, helyezésben megfogalmazott célkitűzésnél fontosabb a jó hangulat megteremtése, a jó közeg kialakítása és fönntartása, és a jó csapategység megtartása.

– Ráadásul ha ezek megvannak, akkor véleményem szerint a jó eredmények születésének is megágyaztunk. Azt ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a labdarúgás terén az egyik nagy álmom, hogy amíg én vagyok a madarasi csapat szakvezetője, egyszer a dobogó legfelső fokán végezzünk.

A vármegyei harmadosztályban túl sok edzésre hét közben egyik csapatnál sincs lehetőség, nincsenek ezzel másként Madarason sem. – A felkészülési időszakban mindig igyekszünk minél több edzőmeccset játszani, már most is több meccsünk van lekötve a tavaszi szezon előtt. Az már biztos, hogy játszunk felkészülési meccset két megye kettes csapat, a Kelebia és a Mélykút ellen, illetve egy vármegye hármas ellenféllel, a Kunfehértóval. Sajnos a hétköznapokon mindenki dolgozik, így edzeni nem a legmegfelelőbben tudunk.

Az, hogy az elmúlt öt év mindegyikében érmet szerzett a csapat, a szurkolók számára sem maradt észrevétlen.

– Ez azonnal éreztette a hatását. Ahogy jöttek az eredmények, úgy lett egyre több a néző, egyre több a szurkoló. Örömmel számolhatok be arról, hogy volt már olyan mérkőzésünk is, amikor szinte zsúfolásig volt a pálya.

És minden bizonnyal lesz is még ilyen a tavasszal. Például a Katymár elleni mérkőzésen. Mivel a két települést mindössze öt kilométer választja el egymástól, így a Madaras–Katymár párosítás az, amelyet mind a két klub köreiben már alig várnak a szurkolók, ez az a derbi, amelyet akár már hetekkel korábban emlegetnek, és amelyen rendre nézőcsúcs szokott születni.

Megye III., Dél

1. KATYMÁR 13 10 2 1 53–17 32

2. VASKÚT 13 10 1 2 61–21 31

3. MADARAS 13 9 1 3 42–13 28

4. GARA 13 9 1 3 40–21 28

5. DUNAGYÖNGYE SK 13 8 2 3 67–17 26

6. BÁCSBORSÓD 13 8 0 5 41–30 24

7. BÁCSBOKOD 13 7 1 5 19–26 22

8. FELSŐSZENTIVÁN 13 7 0 6 35–31 21

9. KENDERES SE 13 6 1 6 25–36 19

10. BÁCSALMÁS II. 13 4 3 6 24–34 15

11. KISSZÁLLÁS 13 2 1 10 18–28 7

12. TATAHÁZA 13 2 1 10 7–59 7

13. BOROTA II. 13 1 0 12 15–52 3

14. HERCEGSZÁNTÓ 13 1 0 12 10–72 3

A Madaras helyezései az elmúlt kilenc évben:

2013/14: 6. hely

2014/15: 7. hely

2015/16: 14. hely

2016/17: 9. hely

2017/18: 7. hely

2018/19: 3. hely

2019/20: 4. hely, félbeszakadt

2020/21: 2. hely

2021/22: 3 hely

2022/23: 3. hely az őszi idény zárultával