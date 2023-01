A 21 esztendős középpályás a ZTE utánpótlásában pallérozódott Hévízről átigazolva, a 2017/2018-as szezonban be is mutatkozhatott már az akkor még NB II-ben szereplő gárdában. Korán felfigyelt rá az olasz Spal, mely 2019 márciusában lecsapott rá, három mérkőzésen a Serie A-ban is megmutathatta magát. Ezt követően a Torino játékosa lett, ahol kupameccsen szintén pályára léphetett. A Szegednek adták először kölcsön, a tavalyi NB II-es szezonban ihletett formában játszott, 30 mérkőzésen 19 gólt és 12 gólpasszt jegyzett.

Nem csoda, hogy a nyári felkészülés során a Torino meccsein is újra játszhatott, két gólt is szerzett, betalált az Európa Liga győztes Frankfurtnak is.

A bajnokságot végül Debrecenben kezdte már, ahol hét bajnoki és két kupameccs jutott neki, utóbbi sorozatban egyszer talált be. A tavaszi szezont – szintén kölcsönben – már Kecskeméten tölti viszont az utánpótlás-válogatott játékos. Horváth Krisztofer már a törökországi edzőtáborba is elutazott, a Teplice ellen gólt is szerzett.

– Riválisként eddig nem sok sikerélményem volt a KTE ellen, viszont nagyon jó érzésekkel és örömmel jöttem Kecskemétre.

Nagyon várom a közös munkát, jó előérzetem is van ezzel kapcsolatban. A célom az, hogy gólokkal és gólpasszokkal segítsek, reményem szerint a csapat ezáltal minél előrébb is tud majd végezni a tabellán.

A Kecskemét játékrendszere fekszik nekem, csatárként és akár ék mögötti pozícióban is szívesen futballozom, izgatottan várom a közös munkát – mondta Horváth Krisztofer.

Az NB I.-es gárdához kapcsolódó hír még, hogy a montenegrói válogatott támadó, Uros Djuranovic már nem tagja a keretnek, a játékos távozása elé nem gördít akadályt a klubvezetés annak ellenére sem, hogy még élő szerződéssel rendelkezik. A csatár távozásáig az NB III.-as együttes edzéseit látogathatja maximum. Djuranovic ősszel 11 bajnoki mérkőzésen egy gólt szerzett.