A képlet egyszerű volt a forduló előtt, a KRC három pontja mellett két riválisának pontszerzés nélküli vereséget kellett szenvednie. Már szombaton lehetett sejteni, hogy a Kecskemét sorsa eldőlt, hiszen az újonc MÁV Előre nem várt, 3–2-es bravúrt ért el a címvédő, már biztosan alapszakasz győztes Pénzügyőr otthonában. Azt tudni lehetett, hogy a Kazincbarcika és a Kaposvár csatájának győztese ott lesz a négy között, míg vesztese nem, de még így is szükség lett volna ezek után arra, hogy a DEAC kikapjon a sereghajtó Kistexttől. Nos, csoda nem történt, a debreceniek simán nyertek 3–0-ra, míg a felsőházért zajló rangadót végül a Kazincbarcika nyerte meg, a Kaposvár és a Kecskemét is hoppon maradt.

A Kecskeméti RC becsületére váljék, amit még megtehetett ebben a helyzetben, azt meg is tették a játékosok. A MAFC otthonában az első szett rendkívül szoros csatát hozott még, sokági fej fej mellett haladtak a csapatok, de 10–8-as hazai vezetésnél időt kért Nagy József. Ezt követően is kiélezett küzdelem zajlott a pályán, többször is megfordult az eredmény, 19–17-es hazai előnynél aztán újra a vendégeknek kellett reagálnia. Ez jól is sikerült, 23–23 után Argilagos és Farkas be is vitte a szett megnyeréséhez szükséges pontokat (23–25).

A második szettben már hengerelt a KRC, a MAFC nem tudta tartani azt a játékminőséget, amit a meccs első periódusában nyújtott. A vendégek pillanatok alatt elhúztak 10–2-re, és nem tudott feljavulni a hazai gárda, így a vége 12–25 lett. A harmadik szettben sem változott érdemben a játék képe, ekkor a kecskemétiek 16–25-re nyertek, így magabiztos sikerrel zárták le az alapszakaszt, végül a 6. pozíciót megszerezve.

– Egy kicsit darabosan indult számukra a mérkőzés, de végül sikeresen abszolváltuk a feladatot – értékelt röviden Nagy József, a Kecskemét vezetőedzője.

Az alapszakasz ezzel véget ért, a következő hétvégén már kezdődik is a középszakasz, ahol az 1-4. és az 5-8. helyezettek egy újabb oda-vissza kört teljesítenek egymás ellen, csapatonként tehát újabb hat mérkőzés következik. Az alapszakaszban szerzett pontokat magukkal viszik a klubok. A rájátszásban végül mindenki ott lesz, ahol három győzelemig tart majd egy párharc, értelemszerűen a felsőházi csapatok az alsóházból kapnak majd ellenfelet. A felsőházban sorrendben a Pénzügyőr, a DEAC, a Kazincbarcika és a MÁV Előre lesz ott, az alsóházban a Kaposvár, a Kecskemét, a MAFC és a Kistext küzd a további pontokért.

MAFC-BME–Kecskeméti RC 0–3 (23, 12, 16)

Budapest, 70 néző. Vezette: Halász, Tillmann

MAFC: Kunert 9, Kulcsár 6, Bandi O. 3, Szabó B. 7, Bandi B. 1, Sebestyén 3. Csere: Gyenes 1, Szávai 1, Szappanos, Csépke 1, Tepszis. Vezetőedző: Pápai Péter

KRC: Boldizsár 10, Baserio 13, Fundora 3, Keen 4, Argilagos 17, Farkas P. 8 csere: Balla, Kecskeméti 3, Gebhardt. Vezetőedző: Nagy József