Már az első percben megszerezte a vezetést a ScoreGoal. Hadnagy István villant meg és demonstrálta, hogy a három egységért érkeztek Budapestre. Nem sokkal később, az 5. percben megszerezte az első kecskeméti gólját a kék oroszlánok nemrég igazolt brazilja, Maico, 0–2. Ezt követően kisebb gólcsend következett, és habár a vendég gárda volt aktívabb, az újabb találatra egészen a 16. percig kellett várni, akkor Pál Patrik lőtt a hazai kapuba, 0–3. A félidő hajrájában a 17 esztendős Kajtár Mátyás megszerezte az első NB I.-es gólját, ezzel 0–4-re módosítva az eredményt.

A szünet után már sokkal többet rotált a vendég együttes, és a szakmai stáb a biztos előny birtokában lehetőséget adott a fiatalabb és eddig kevesebb játékpercet kapó játékosoknak. A kecskeméti dominancia a 28. percben újabb góllá érett, ismét Hadnagy volt eredményes, 0–5. Két percre rá büntetőhöz jutottak a hazaiak, és értékesítették is a lehetőséget, 1–5. A hajrában aztán Hadnagy alakította a ki a végeredményt, ezzel mesterhármast elérve, 1–6.

– Nagyon komolyan vettük a mérkőzést, hiszen fontos volt a három pont megszerzése számunkra –értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója – Ennek megfelelően agresszívan kezdtünk, és meg is szereztük a vezetést az első támadásból. Azt követően sem hagytunk alább, sorra alakítottuk ki a helyzeteket, és még három gólt lőttünk az első játékrészben. Fordulás után is mi irányítottuk a játékot, elégedett vagyok összességében a teljesítménnyel, az ötgólos differencia reális. Dicséret illeti az MFA-t is, mert nagyon tehetséges játékosok alkotják a csapatot, akik végig derekasan küzdöttek. Ugyanakkor a saját mi fiataljainkat is ki kell emelnem, hiszen éltek a kapott lehetőséggel.

Magyar Futsal Akadémia–SG Kecskemét Futsal 1–6 (0–4)

Budapest, SPORT 11 szabadidőközpont, vezette: Tóth-Tólnay Annamária, Vass István.

MFA: Gaylhoffer – Módly M., Véghelyi, Simon,Boznánszkí. Csere: Madarász – Pereszlényi, Bencsik G., Kovács Á., Módly D., Vas, Szabó D., Szabó B., Lőrincz. Vezetőedző: Tóth Szabolcs.

ScoreGoal Kecskemét: Nyerges – Bencsik R., Öreglaki, Mána, Hadnagy. Csere: Rigó – Niró, Kajtár, Dávid, Haász, Pál, Maico. Sportigazgató: Marko Gavrilovic.

Gól: Módly M. a 30. percben, illetve Hadnagy az 1., 28., 37. percben, Maico az 5. percben, Pál a 16. percben, Kajtár a 18. percben.

A ScoreGoal Kecskemét Futsal a következő mérkőzését február 5-én, vasárnap este 20 órai kezdettel vívja, az ellenfele az MVFC Berettyóújfalu lesz.