Kecskeméti TE–Mol Fehérvár FC 2–1 (1–1)

Kecskemét, 2412 néző, Vezette: Pintér Csaba (Albert István, Csatári Tibor)

KTE: Varga B. – Nagy K., Szabó A., Belényesi, Rijáskó, Hadaró – Szuhodovszki (Katona M. 90.), Nikitscher, Katona B. – Horváth K. (Meszhi 78.), Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Fehérvár: Kovács D. – Bese (Fiola 59.), Larsen, Stopira, Heister – Christensen, Pokorny (Flores 59.) – Kastrati (Schön 80.), Houri (Szabó L. 59.), Dárdai – Kodro. Vezetőedző: Toldi Gábor

Gólszerző: Nagy K. (33.), Szuhodovszki (78), ill. Larsen (36.)

Sárga lapok: Nikitscher (13.), Horváth K. (43.), ill. Kastrati (15.), Christensen (63.), Heister (90.)

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Így a meccs után úgy érzem, hogy a mi akaratunk érvényesült. Az alapvető elképzelésünk az volt, hogy ha ellenfelünk kirúgásból hozza a labdát, akkor felmegyünk rájuk, a magas zónában letámadjuk őket. A középső zónában, illetve hátul is kiválóan futballoztunk. Különösen az átmenetekben voltunk jók. Az első félidőben nagyszerű góllal szereztünk vezetést, ám a Fehérvár hamar válaszolt. A szünetben kértem a srácokat, hogy folytassuk, amit azelőtt, játsszuk a saját játékunkat. Többször is a védők mögé tudtunk kerülni, felvállaltuk az üres területekbe való befutásokat. Az új játékosaink nagyszerűen illeszkedtek be, de mindenkit ki kell emelni. Nagy Krisztián és Szuhodovszki Soma gyönyörű gólt szerzett, Rijaskó Mihály a műtétje után két héttel játszott remekül, sok jó egyéni teljesítményünk volt ma. Úgy gondolom, egy remek mérkőzésen jó ellenfél ellen nyertünk megérdemelten. A bennmaradáshoz még 8-10 pont kell, egyelőre ez a fő célunk, de ha így tudunk tovább fejlődni, változni fognak ezek a célok.

Toldi Gábor, a Fehérvár vezetőedzője: – Nem így képzeltük el az első bajnoki meccsünket. A Kecskeméttől azt kaptuk, amire számítottunk. Jól ismerjük a játékukat, mélyen védekeznek, felpasszolják a centerre, aki jól tartja meg és készíti le a labdát. Azt is tudtuk, hol lehet megbontani az ellenfelünket. A széleken többször is mögéjük kerültünk, azonban az utolsó passzok, a beadások, illetve a lövések nagyon gyengék voltak. Főleg a második játékrészben, 1–1-nél volt több lehetőségünk is arra, hogy komoly helyzetet alakítsunk ki. A KTE a győztes gólját beadobás után szerezte, rosszul reagáltunk egy egyszerű helyzetre, ezt nagyon sajnálom. Tudom, hogy sokkal több van bennünket, de ez ma – főleg minőségben – nagyon kevés volt.