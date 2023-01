A lebonyolítás alapvető változása, hogy míg tavaly a legjobb nyolc már egy helyszínen harcolt a végső győzelemért, idén már csak négyes döntőt rendeznek majd. A negyeddöntőbe most is az alapszakasz eredményeivel lehetett kvalifikációs jogot szerezni, ezt követően a szövetség alakította ki a párosításokat. A Kecskemét végül idegenben kell kiharcolja a részvételt, ehhez a Paksot kell megverniük majd. A Kecskemét magasra tette a lécet a legutóbbi szezonban, hiszen bronzérmes lett a gárda, így a négy közé jutásra ennek alapján akár nagyobb esélye is lehetne a hírös városiaknak. Nem így gondokodik azonban Forray Gábor vezetőedző, aki szerint inkább a hazaiaknak van most nagyobb sanszuk.

– Az ország legjobb nyolc csapata kvalifikálta magát a Magyar Kupába, itt már nincs könnyű ellenfél.

A Falco, Alba és a Szolnok kiemelkedik itt is, de a többi párosításban megítélésem szerint bárki képes lehet kivívni a négyes döntőt. A Paks mellett szól a hazai pálya előnye, illetve az alapszakaszban sajnos mi a végjátékot elszúrtuk ellenük, így a párharc esélyese az ASE. Szerintem számukra, ha nem jutnának be a négy közé, az kudarc lenne. Természetesen mi mindent megteszünk majd idén is, hogy éremért léphessünk pályára. Ami nekünk kedvez, hogy Paks nincsen messze, így bízom benne, hogy sok kecskeméti szurkoló elkísér majd minket, és egy jó meccsen ki tudjuk vívni közösen a négyes döntőt – mondta a párosítás esélyei kapcsán Forray Gábor, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője.

A Magyar Kupa negyeddöntő párosítása: Sopron KC–MVM-OSE Lions; Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Arconic-Alba Fehérvár; Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a mérkőzéseket április elején rendezik.