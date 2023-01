Végig szoros mérkőzésen, nagy csatában sikerült a kecskeméti férfi kosarasoknak a tavaszi, a bajnokság play-offjában a Tiszaligeti Sportcsarnokban aratott bravúr után újra győzni Szolnokon. A siker értékét csak emeli, hogy a Szolnoki Olajbányász a 2022/23-as bajnokságban első alkalommal volt kénytelen hazai pályán fejet hajtani vendégcsapat előtt.

– Leírhatatlanul büszke vagyok a játékosaimra, hiszen megint sikerült bizonyítanunk, megmutatnunk a karakterünket – értékelt a kecskemétiek vezetőedzője, Forray Gábor a mérkőzést követően. – Köszönöm nekik ezt a küzdést, ezt a hozzáállást. Azért tudtunk ma nyerni, mert azokban az elemekben, amelyekben a legutóbb nem jól működtünk, ezúttal a maximumot nyújtotta mindenki. A fiatalok is nagyon sokat tudtak ma segíteni a csapaton, ez a jövőre nézve nekünk fontos. A vendéglátó Szolnoknak is jár a gratuláció, hiszen látszott, hogy alaposan felkészültek belőlünk. Nálunk mindig volt valaki, aki a kritikus pillanatokban elő tudott lépni, ezzel magunk felé billentve a mérleg nyelvét. Szolnokon nyerni óriási dolog, ezze együtt én úgy gondolom, hogy a Tisza-partiak továbbra is a bajnokesélyesek közé tartoznak. A mai küzdésből, győzelemből erőt meríthetünk a folytatásra, arra, hogy céljainkat elérjük. Nagyon köszönöm szurkolóinknak, hogy elkísértek és hogy biztattak minket, várjuk őket pénteken is a Messzi István sportcsarnokban – invitálta a szurkolókat.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét pénteken18 órai kezdettel fogadja az Arconic-Alba Fehérvárt a Messzi István Sportcsarnokban.