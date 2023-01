A legutóbb 2020. január elején rendezték meg azt a tornát, a Sípmesterek Tornáját, amelyen a játékvezetők megmutathatják, hogy nem csak labdarúgó meccsen dirigálni tudnak, hanem focizni is. A Bács-Kiskun vármegyei küldöttség meg is mutatta két évvel ezelőtt a fővárosban, hogy kiváló barátságban van a labdával, hiszen zsinórban a harmadik alkalommal nyerték meg a viadalt, amelyre minden évben értelemszerűen húsz küldöttség – a tizenkilenc vármegye és a főváros – csapata nevez. Sőt, a vándortrófeát két évvel ezelőtt – miután a döntőben büntetőpárbajban bizonyultak jobbnak – végleg hazahozhatták, ez a jutalma ugyanis annak, aki harmadszor is el tudja nyerni.

Az idén is hasonló formában kerül megrendezésre a torna, ahogy a korábbi években.

A húsz nevezőt négy csoportra osztották, Bács-Kiskun megye a Maros csoportba került, Baranya, Győr-Moson- Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém megye társaságában.

(A csoportokat a Csongrád-Csanád megyei folyók alapján nevezték el, a másik három csoport a Tisza, a Körös és a Kurca égisze alatt küzd.) A csoportmérkőzéseket szombaton rendezik, a negyeddöntőket, elődöntőket, döntőket pedig vasárnap. A Bács-Kiskun megyei küldöttség reggel 8 óra 50 perckor kezd Baranya ellen, 11 óra 20 perckor Jász-Nagykun–Szolnok vármegyével csapnak össze, 13 óra 50 perckor következik a Veszprémből érkező küldöttség, a csoport zárómérkőzését pedig – ami tulajdonképpen a két évvel ezelőtti döntő párosítása – Győr-Moson-Sopron ellen vívják.

A Bács-Kiskun megyei küldöttség vezetője az idén is Holczimmer Andor, a Játékvezető-Bizottság elnöke. – Számottevően nem változott a két évvel ezelőtt győztes keret, mindössze két-három játékossal fogunk frissíteni – utalt a keret összetételére. – Az újaknak a beilleszkedéssel aligha lesz gondjuk, hiszen évek óta szerepelnek a Csongrád-Csanád vármegye-Bács-Kiskun megye játékvezetői közötti nagypályás mérkőzéseken.

Csapatával kapcsolatban kifejtette, hogy a társaság legnagyobb erénye a csapategység, ami annak is betudható, hogy a játékosok közel egyforma játékerőt képviselnek. Ennek köszönhető, hogy a kapust is jól tudják bevonni a mezőnyjátékba, és véleménye szerint ezzel a taktikai fegyverrel tudtak korábban némi előnyre tenni a mezőny többi csapatával szemben. A tornára egy Csongrád-Csanád megyével vívott edzőmérkőzéssel, illetve egymás közötti játékkal készültek.

– Reméljük, hogy az előző évekhez hasonlóan jó hangulatban sikerül majd újra szép eredményt elérni – utalt a célkitűzésre. – Az a minimum, hogy nagyon szeretnénk a felsőházban kezdeni a vasárnapi meccseket.

Tippelni nem akart, mivel a keretek ereje két év alatt jelentősen változhatott, de véleménye szerint Budapest, Csongrád-Csanád, Hajdú és Bács-Kiskun megye küldöttségei alighanem ott lehetnek majd a végelszámolás közelében. Külön edzői funkciót nem lát el senki az utazó keretben, feltételezhető, hogy ezáltal is demonstrálni vélik a sporik, hogy egy játékvezető mindenhez is ért.

A Bács-Kiskun vármegyei keret: Bornemisza Norbert, Garai Péter, Katona Balázs, Fehérvári Patrik, Harsányi Martin, Molnár Alex, Tóth Róbert, Béleczki László, Bacsi Noel levente, Herczeg Róbert, Ljakic Zorán,Biber Tamás. Stábtagok Fazekas János és Berger József. Mindegyik küldöttség visz magával egy játékvezetőt is, Bács-Kiskun vármegyéből a játékvezető tornáján dirigáló sípmester Topálszki Szabin lesz. Nem utaznak a sporik egyedül, ahogy minden évben, a szövetség is magáévá teszi az ügyüket, ennek szellemében a csapatot elkíséri Losonczy László is, a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának az igazgatója is, illetve elutazik Almási László is masszőrként.

A szombati nap gálavacsorával zárul a szegedi stadion dísztermében, ott fogják megtartani a vasárnapi negyeddöntők sorsolását is.