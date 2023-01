Al-Hofuf és Dammam között, a Perzsa-öböl partján futották a 2023-as Dakar-rali utolsó szelektív szakaszát, a 136 kilométeres menet az előrejelzéseknek megfelelően tempósnak, szokatlanul gyorsnak bizonyult. Az Experience-értékelésben érdekelt dunaszentbenedeki kamionos formáció a Scania Qualisport Hyena fedélzetén 1 óra 33 perc 33 másodperces idővel teljesítette a távot, amely nem volt komplikációktól mentes számukra – írta sajtóközleményében a Qualisport Racing.

– Megálltunk, hogy kihúzzuk egy beragadt versenytársunkat, a szakasz legvégén pedig volt egy defektünk is, de azzal már nem is foglalkoztunk, az utolsó kilométereket így teljesítettük. A szakasz egyébként izgalmas és élvezetes volt, fontos volt a navigáció, ráadásul a tengerparti nedves homok csúszott, így végig dolgozni kellett. Voltak benne valóban gyors részek is, ahol száznegyvenes tempót repesztettünk. Összességében véve remek lezárása volt a mai nap ennek a két, hihetetlenül küzdelmes hétnek – értékelt a dammami célban a Qualisport Racing pilótája, Kovács Miklós.

Az Africa Eco Race kamionos kategóriáját a múltban két ízben megnyerő, a világ összes jelentős sivatagi futamát megjárt alakulat először szerepelt a Dakar-ralin, amely komoly leckét adott a csapatnak.

A második szelektív szakaszon kiemelkedő eredményt produkálva a kategória 10. helyén végeztek, később azonban komoly megpróbáltatások vártak a trióra és segítőikre. Az 5. szakasz végén meghibásodott a Scania Qualisport Hyena hajtóműve és a javítási munkálatok miatt kénytelenek voltak három szakaszt kihagyni. Miután az Experience-értékelésben újra csatlakoztak a mezőnyhöz, a 11. szakaszon kardántörés hátráltatta a különítményt, amely újabb kihagyott szakaszokhoz vezetett. A csapat a nehézségek ellenére sem adta fel legfőbb tervét, azt, hogy eljuttatják a magyar nemzeti lobogót Dammamba, a Dakar-rali céljába.

– Minden kétséget kizáróan ez a verseny volt a pályafutásunk legnagyobb próbatétele. Roppant nehéz pályákon, hűvös és esős időben, sokszor sártengerben kellett mennünk, ráadásul emiatt menet közben többen is komoly megfázással bajlódtak a csapatban. Sajnos a technika ördöge is kipécézett bennünket, de pontosan tudjuk, hogy a tapasztalt hibák forrása elsősorban az, hogy a Hyena egy vadonatúj kamion. A Dakar-rali rajtja előtt csupán egyetlen sivatagi eseményen vettünk részt és immáron nyilvánvaló, hogy ez nem volt elég. Több kilométer kell ilyen körülmények között ahhoz, hogy a gyermekbetegségek felszínre jöjjenek. Ezek most a verseny közben mutatkoztak meg és nagy árat kellett fizetnünk érte. Amikor nem volt probléma, a Hyena tempója és viselkedése egyszerűen remek volt, így bőven van okunk az optimizmusra. Csapatunk köszöni mindenkinek a szurkolást, a támogatást, amely nagyon sokat jelentett a nehéz napok alatt. Most hazatérünk, némi pihenés után magunkra zárjuk a műhelyajtót és tovább dolgozunk azért, hogy javítsunk a Hyena versenyképességén! – fogalmazott Kovács.