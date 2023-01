Fazekas hármasával ragadta magához a kezdeményezést a Kecskemét, míg a túlsó térfélen Drenovac büntetőzhetett, 2–3. Scott a sarokból talált be távolról, és átvette a vezetést a hazai csapat, 5–3. Kimaradt dobások után ismét Drenovac állhatott vonalra, majd Wittmann bújt át a védők között, majd állt be a triplába, 7–6. Lepattanót szerzett a KTE, eztán Borisov tolta be magát a gyűrűhöz, és onnan már megoldotta könnyedén, 7–8. Tóth Ádám egyesei behullottak, ám Borisov ismét megvillant, 9–10. Technikait fújtak a DEAC mesterére, Borisov keze nem remegett meg, 9–11, majd Drenovac ziccer után egál állt a táblán. Townes is feliratkozott a pontszerzők közé, 11–13. Borisov két egyese közül csak egy ment be, Tóth Ádám tuszkolta be aztán a játékszert a gyűrűbe, 13-14. Mócsán dobhatott senkitől sem zavartatva, 16–14. Tóth Barna küldte el szép csellel védőjét, 16–16. Tóth Ádámot nehezen lehetett tartani, 18-16.

Borisov egy pontját követően Tóth Ádám tudott még két egységet a neve mellé tenni, 20–17.

A folytatásban Fazekas, majd Polyák mutatta meg tudását, 23–19. Karahodzsics küzdött nagyot, meg is lett a jutalma, 23–21. Wittmann hármasa pontos volt, Scott tempója szintúgy, 25–24. Karahodzsics kosár után Drenovac faulttal együtt szerzett kettest, és a plusz egyest is értékesítette, 28–26. Scott révén növelte előnyét a DEAC, 30–26. Borisov hozta közelebb a hírös városiakat, majd Townes egalizált, 30–30. Négy trojka következett, Dramicanin pedig még büntetőzhetett is, 36–37. A rutinos szerb szedte vissza a támadólepattanót, és erőfeszítéseit siker koronázta, 36–39. Townes és Dramicanin volt elemében, 38–47-re léptek meg Forray Gábor tanítványai. A hátralévő időben Tóth Ádám büntetőkből tudott betalálni, így 40-47-tel mehettek szünetre a csapatok.

Nehezen születtek meg a harmadik etap első pontjai, de aztán Drenovac és Karahodzsics gondoskodott róla, hogy az izgalmak folytatódjanak, 43–50. Taylort fault árán sem lehetett feltartóztatni, majd Scott hármasa hozta közelebb a feleket, őt pedig Drenovac követte, így elolvadt a KTE előnye. 50–50-nél Forray Gábor kért időt. okat. Pontatlanságok jellemezték ezt követően a játékot, végül Mócsán törte meg a csendet, 52–50. Az amerikai légiósok vezérletével a DEAC 60–55-re módosította az eredményt. Kucsera első pontjai majd Townes ziccere után újra csak egy egység volt a különbség, Drenovac büntetője zárt az etapot, 61–59-cel jöhetett az utolsó tíz perc.

A feszültség érezhető volt a mutatott játékon is, így az első két percben nem találtak be a gárdák.

Townes tempóból egyenlített, Borisov révén vette vissza a vezetést a KTE, 61–63. Drenovac egypontosan után Taylor zsákolt látványosan, 64–63. Kucsera lopott labdát, aztán húzta be két kézzel a gyűrűbe, 64–65. Mócsán büntetőből egyenlített, majd Taylor zsákolt ismét, 67–65. Négy és fél minutummal a vége előtt Forray Gábor időt kért. Hosszabb gólcsendet követően Taylor lendületből zsákolhatott, 69-65. Townes triplája a legjobbkor érkezett, 69–68. Időt kért a DEAC, majd Dramicanin szerzett egy fontos kettest, 69–70. Borisov két büntetőt harcolt ki és értékesített, 69–72. Karahodzsics büntetője után 69–73-ra módosult az állás, végül 69-75 lett a végeredmény.

– Nem voltunk könnyű helyzetben, ezért különösen nagy gratuláció és köszönet jár játékosaimnak a mai teljesítményért – értékelt Forray Gábor, a kecskemétiek mestere.

– Megmutattuk, hogy van tartásunk, hogy méltóan képviseljük Kecskemétet. Boldog vagyok, hogy megnyertük a mérkőzést.

Ma különböző okok miatt más szerkezetben kellett játszanunk, örülök, hogy a fiatalok és mindenki, aki más szerepkörben kellett, hogy játsszon, remekül helytállt. Talán ez is bővítheti a későbbiekben a variációs lehetőségeinket. Közvetlen riválist győztünk le, így ez a siker duplán számít. A folytatásra ez plusz energiát ad biztosan számunkra. Szurkolóinknak köszönöm, hogy elkísértek minket, és buzdítottak, sokat jelentett mindannyiunk számára.

DEAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 69-75 (20-17, 20-30, 21-12, 8-16)

DEAC: Scott 13/9, Polyák 6/6, Drenovac 20/3, Kovács Ákos 2, Taylor 10. Csere: Govens 2, Balázsi, Tóth Ádám 10, Mócsán 6/3. Vezetőedző: David Dedek.

KTE: Townes 12/3, Wittmann 8/6, Kucsera 4, Fazekas M. 5/3, Karahodzsics 10. Csere: Borisov 19/3, Dramicanin 15/6, Kiss Dávid, Tóth Barna 2. Vezetőedző: Forray Gábor.