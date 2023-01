A Boldizsár, Baserio, Fundora, Keen, Argilagos, Farkas – liberó szerepkörben Gebhardt és Török váltotta egymást – fölállásban kezdő Kecskeméti RC az első szettben esélyt sem hagyott a szegedieknek, 25:14 arányban húzták be az első játszmát. A második szett elején nagyobb küzdelem alakult ki, 4:4-es állás után a szegediek vezettek is, 5:4-re, majd egészen 17:17-ig úgy haladtak el a csapatok, hogy rendre a vendégek vezettek – általában egy ponttal –, és a kecskemétiek érték utol őket. Azt követően aztán odaléptek egy kicsit a gázpedálra a hazaiak, előbb 20:17-re léptek meg, és ezt követően hiába kért időt mindig a lehető legjobb érzékkel a szegediek mestere, Fésüs Erzsébet, két pontnál közelebb – 21:19-nél történt ez – már nem bírtak férkőzni a vendégek, így 25:20-ra nyerte a második játszmát is a Kecskeméti RC, ezzel eldöntve a továbbjutás kérdését.

Innentől aztán egy egészen új meccset láthatott a szerda esti késői kezdés dacára is közel száz néző, innentől ugyanis Balla, Kiss Bendegúz, Bogdán, Kecskeméti és Varga kaptak lehetőséget, azaz a kecskemétiek, a fiatalok, sőt, egészen pontosan az egyetlen eredetileg nem kecskeméti Kecskeméti Bálint és a kecskeméti fiatalok. Nagy lendülettel vetették magukat a játékba, 3:0 után azonban hamar fordított a Szeged, és 12:12-ig rendre a vendégek vezettek egy-két ponttal. Ezután fordított a kecskeméti gárda, hogy aztán 16:16-nál legyen újra egál az állás, onnantól pedig nagy és izgalmas csatában behúzta a második játszmát a Szeged. A negyedik szett hasonlóképpen alakult, mint az előző, a kecskeméti fiatalok nagyot küzdöttek, hol ez, hol az a csapat vezetett, egészen 20:20-ig úgy ballagtak el a csapatok, hogy két gólosnál nagyobb előnyre egyikük sem tudott szert tenni. Azt követően a hazaiak vették át a kezdeményezést, és végül nagy csatában, 25:22-re nyerték a negyedik játszmát, és így az egy mérkőzésen két garnitúrát is fölvonultató Kecskemét RC 3–1-re nyerte a találkozót.

– Az eredménnyel maximálisan elégedett vagyok – értékelt Nagy József, a kecskemétiek vezetőedzője. – Ez a mérkőzés remek felkészülési mérkőzésként szolgált a vasárnap esti, Kazincbarcika elleni bajnoki rangadóra, és egyáltalán nem mellékesen ezzel a győzelemmel bekerültünk a kupában az elődöntőbe. Az első két szettet arra használtuk fel, hogy a téli szünetben gyakorolt taktikai elemeket élesben is kipróbáljuk, hogy lássuk mi, hogyan működik. Erre kiválóan szolgált ez a meccs. A harmadik szettől aztán a fiatalok kaptak lehetőséget. A fiatalok jelentik a jövőt, őket kell felépíteni, ezért nekik is kell lehetőséget adni, és amikor adódik lehetőség arra, hogy megkaphassák, akkor én szívesen megadom nekik. Ma volt alkalmuk élesben játszani a Szeged ellen, aki az NB I.-ben éllovas, tehát egyáltalán nem lebecsülendő ellenfél. Nagyon örülök, hogy a fiatalok végig pariban voltak a bajnokesélyes vendégekkel, és megmutathatták a szurkolóknak, hogy milyen szinten tartanak. A mai, rendkívül kiélezett Extraligában ritkán van lehetőség kísérletezésre, így aztán kihasználtam ezt az alkalmat. Abban a két szettben, ami nekik jutott, 1:1-re végeztek, nekik külön is jár a dicséret. Meg kell szokniuk a tétmeccsekkel járó nyomást, ez erre kiválóan szolgált.

Nagy József elmondta, hogy igazából egész héten a Kazincbarcika ellen készültek. – A társaság alig várja már a vasárnap esti rangadót, reméljük, így vannak ezzel a szurkolóink is, és minél többen jönnek ki, hogy biztassák a csapatot.

Kecskeméti RC–Vidux-Szegedi RSE 3-1 (-14, -20, 22, -22)

Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, játékvezetők: dr. Árpás Krisztina, Bátkai-Katona Ágnes

Kecskeméti RC: Boldizsár, Baserio, Fundora, Keen, Argilagos, Farkas. Liberó: Gebhardt, Török. Csere: Balla, Kiss B., Bogdán, Kecskeméti, Varga. Vezetőedző: Nagy József.

Szeged: Piti, Kasnyik, Dileo, Honti, Demcsák, Durigon.Liberó: Borsi, Polyák.Csere: Bodnár, Sarnyai. Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.