A KTE számára érdekesen alakult ez a tél, hiszen a világbajnokság miatt korán véget ért az őszi szezon, de korán is indult így a felkészülés.

– Amit novemberben elterveztünk és a kollégákkal együtt átbeszéltünk, ahhoz tartottuk magunkat – mondta a téli munka kapcsán Szabó István. – Egységes szinten tudtuk kezdeni a munkát mindenkivel december közepén, edzésünk nem maradt el, az klub nagyszerű körülményeket biztosított Kecskeméten és Törökországban is a munkához. Kiváló ellenfelekkel, nagyszerű minőségű pályákon, jó hőmérsékletben lehet gyakorolni és készülni. Volt idő a taktikai munkára, 15 fokban könnyebb is megállítani az edzést, hogy néhány dolgot átvegyünk. Az utolsó két hetet már itthon töltöttük, csak annyi változott az előzetes tervekhez képest, hogy a nagy eső miatt műfüvön játszottuk az utolsó két edzőmeccsünket. Az elvégzett munkát megvalósítottuk, persze problémáink akadnak, ahogy minden csapatnak. Szerettünk volna teljes kerettel dolgozni, ami nem mindig sikerült, de ezt sem panaszként mondom, csupán tényként.

A felkészülés során külföldi élcsapatokkal is találkozott a KTE, így jó meccseken mérhette le a stáb, hol tartanak a játékosok.

– Nagyon jó csapatokkal találkoztunk, ráadásul nem mindig hasonló edzettségi állapotban voltunk velük. A Rapid ellen például mi 90 perces terhelést adtunk, de ők már készültek az egy hét múlva esedékes rajtra, így teljes sort cseréltek a szünetben. Hiába vezettünk, a frissesség tudott így a végén dönteni. Éppen ezért sem a vereségnek, sem a győzelemnek nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani ebben az időszakban – tette hozzá Szabó István.

Télen Nikitscher Tamás, Horváth Krisztofer, Polyák Kristóf, illetve a kölcsönből visszatérő Hadaró Valentin érkezett. Szabó István szerint mindenkivel erősödni tudtak.

– Egységes csapatunk van, a meglévő keretbe nagyon jól beilleszkedtek az új igazolások is. Nikitscher Tomi nagyon gyorsan megtalálta a helyét, Horváth Krisztofer pedig megmutatta, miért is a Torino játékosa, sorsdöntő gólokat is rúgott a felkészülés alatt. Tehetséges, fiatal játékossal bővült vele a keretünk, ráadásul a fiatalszabálynak is megfelel. Nem mehetünk el szó nélkül Hadaró Valentin mellett sem, aki visszatért kölcsönből. Nem véletlen nem akartuk végleg elengedni tavaly nyáron, mert nagyon jó csapatember és Pécsen nagyon sokat is erősödött még. Zeke Márió sérülése miatt szükségünk lett rá, és eddig nem is csalódtunk benne. Új igazolásnak is mondják, persze nem az Katona Máté, aki hosszú sérülésből tért vissza. Már csapatedzéseket végez, remélhetőleg tavasszal sokat segíthet nekünk. Polyák Kristófot sem akarom kihagyni természetesen a sorból, akivel hosszú távon számolunk. Egy 18 éves utánpótlás-válogatott védőről van szó, aki még kettő és fél évig tartozik majd bele a fiatalszabályba. Alkatilag kiváló, nagy erőssége lehet a jövőben a csapatnak, de természetesen még érnie kell.

Vasárnap a Fehérvár lesz a KTE első ellenfele, és az nem könnyíti meg a lila-fehérek helyzetét, hogy Vágó Levente és Banó-Szabó Bence is eltiltott.

– Azzal számolhattunk, hogy két alapemberünk biztosan nem játszhat a nyitányon. Ehhez még párosult sajnos sérülés is, de ez minden csapat életében benne van a pakliban. Nem kevés a hiányzónk így, de nem szeretnék sem panaszkodni, sem erre fogni semmit. Mindenki várja persze a rajtot, egyáltalán a tavaszi szezont, hiszen nagyon hosszúra nyúlt ez a szünet. Szeretnénk ennek megfelelően természetesen ponttal, pontokkal kezdeni, annak ellenére is, hogy azzal maximálisan tisztában vagyunk, hogy a Fehérvár milyen erős csapat. A bajnokság elején nem véletlen várták őket a dobogóra, télen sok változás is történt náluk, amit igyekeztünk figyelemmel követni. A felkészülés végére nagyon kiegyensúlyozott és jó teljesítményt nyújtottak. A mérkőzés esélyese ellenfelünk véleményem szerint, de ez nem azt jelenti, hogy feltartott kézzel lépnénk pályára. Ismerve viszont a tényeket és az adatokat, a mi esetünkben ugyanarra a szerény, alázatos, szenvedélyes játékra van szükség, amit ősszel is mutattunk. Amennyiben ez meglesz, akkor remélhetőleg nagy számú szurkolótáborunk támogatásával pontot, pontokat tudunk itthon tartani.