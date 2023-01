A bajnokság éllovasa a szezon során csupán egy mérkőzést veszített el, ennek megfelelően nagy lendülettel kezdte esélyesként ezt a mérkőzést is. A kecskeméti ifjoncok bár becsülettel küzdöttek, fizikálisan fölényben volt a Budafok, amit helyenként gyors játékkal tudtak csak ellensúlyozni. Az első negyedet követően 27–15-re vezetett a hazai csapat, majd a szünetre tovább is növelte előnyét (48–25). A vendégek nem adták fel, becsülettel küzdöttek, s végül egy szoros harmadik etap után az utolsó tíz percet meg is tudták nyerni minimális különbséggel, így a vége 83–57 lett a Budafok javára.

– Szeretnék gratulálni a Budafok csapatának, a játék majdnem minden elemében felül tudtak múlni minket. Ahhoz, hogy egy ilyen csapatot le tudjunk győzni, taktikailag sokkal jobban kell koncentrálnunk. Viszont aminek örülök, hogy a fizikális játékot mi gyors játékkal tudtuk ellensúlyozni és többször is nagyon szép könnyű kosarat sikerült szereznünk. Ez a része pozitív volt – értékelt Hegedűs Gergely edző.