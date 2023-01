Ami a borotai hétköznapokat illeti, Szűcs Zoltán elmondta, hogy függetlenül attól, hogy a nagycsapatban többen is szerepelnek délvidékről, azaz Szerbiából járnak át, a heti két edzést, kedden és pénteken rendszeresen megtartják, és azon a határon túliak is részt vesznek. – Kötelező is részt venniük, aki ugyanis nem jelenik meg a hétközi edzésen, az nem kapja meg az azon a hétvégén győzelem esetén kijáró győzelmi prémiumot. Ezt tudják a játékosok és el is fogadják.

Listavezető csapatról lévén szó, működik a győztes csapaton ne változtass elv. – Nálunk sem a szakmai stábban, sem a játékoskeretben nem lesz a télen változás. A szakmai stábbal maximálisan elégedett vagyunk, Joszip Dulics – nekünk már Józsi, aki egyébként folyékonyan beszél magyarul – kiváló szakmai munkát végez, ő edzi a megye kettes és a megye hármas csapatot is. Őt nagyon megszerették a játékosok, de a vezetőség és a szurkolók is. És nem is csak kiválóan érti a szakmáját, ráadásul élvezetes edzéseket vezet, nagyon szeretik a labdarúgók az edzéseit, nem is lett volna okunk tehát e téren sem jottányit sem változtatni. Ahogy a játékoskereten sem.

Egy vármegye kettes listavezetőnél felmerül a kérdés, hogy vajon gondolkodnak-e azon, hogy följebb lépnek-e. Borotán korábban is volt már ez elmélkedés tárgya.

– Nagyon alaposan mérlegeltük a lehetőségeinket, és nem kell hitegetnünk senkit sem a tavasz folyamán, e témában a döntésünk ugyanis megszületett. Az eredeti célkitűzésünk, hogy meg akarjuk nyerni a bajnokságot, nem változott, és az is eldőlt, hogy a megyei első osztályban biztosan nem fogunk nevezni. Ennek három oka van. Az első a működési költségek. Már az idén is jelentősen megnőttek, és akárhogy osztottunk-szoroztunk a vezetőség többi tagjával, arra jutottunk, hogy bizony egy megye egyes gárda működtetése testvérek között is körülbelül kétszer annyiba kerülne, mint a jelenlegi kereté a második ligában. Ez már meghaladja a lehetőségeinket. A második oka az, hogy mielőtt a döntést meghoztunk volna, igyekeztünk már tapogatózni olyan játékosoknál, akiket szerettünk volna megszerezni egy esetleges első osztályú szerepléshez. Meg kell mondjam, hogy mindannyian számunkra teljesíthetetlen feltételeket támasztottak. Azzal tisztában voltunk, hogy egy följebb lépéshez erősíteni kellene, de teljesíthetetlen föltéltekeket nem is próbálunk meg teljesíteni, vagyis megígérni sem. A harmadik ok pedig az, hogy egy megyei első osztályú szereplés esetén borotaiak már nem jutnának szóhoz a csapatban, márpedig annak nem látjuk értelmét, hogy olyan csapat működjön a magasabb osztályban, amelyben helyi játékos nem szerepel.

Ami a vármegyei másodosztály állapotát illeti, mármint a létszámát, Szűcs Zoltán nem a kritizálás, és nem a panaszkodás, inkább a bús nosztalgiázás hangján emlegette föl azt az időszakot, ami ráadásul nem is volt annyira régen, csak bő fél évtizeddel ezelőtt, amikor még még azért nyújtottak be petíciót a déli csapatok - ő maga is aláírta ezt -, hogy a szövetség engedje, hogy a mezőny létszáma tizenhétre bővüljön. A Császártöltés volt az, akit nagyon szívesen befogadtak volna ebbe az elitnek számító körbe. Ennek fényében is szomorú, hogy az idei évben már csak kilenc csapattal működik a vármegye kettő Déli csoportja.

Önmagában eredmény, hogy indítottak második csapatot

A Borota ősszel elindult megye hármas csapata egyelőre szerény eredményeket tud felmutatni, hiszen a 13. helyen áll a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában, ugyanakkor az is eredmény és vívmány hogy egyáltalán létezik ez a csapat. – Tavaly nyáron a vármegyei kettes csapat mellett egy vármegyei harmadosztályú csapat is megalakult – jelentette ki Haász Gábor, a harmadik ligás gárda vezetője. – Főként azért, hogy azok a borotai játékosok, akik kevesebb lehetőséget kaptak az első csapatban, játszhassanak, valamint hogy az ifjúsági csapat megszűnése miatt senkinek ne kelljen máshova igazolnia, ha játszani akar. Ezt a társaságot idősebb játékosokkal egészítettük ki, akik hajlandóak voltak újra felhúzni a klub címere által díszített mezt, hogy segítsék a Borotát. Sajnos eredmények még nem igazolták azt a munkát, amit a csapatba belefektetünk az őszi szezon folyamán, de edzéseken szép számmal részt vettünk és mivel a két csapat együtt edz Josip Dulic keze alatt, rengeteget fejlődött a csapat. Én személy szerint bízom benne hogy ezt a munkát tovább végezve a sérülésekből felépülve, – mert sajnos a sok sérült tovább nehezítette az eredményességet – tavasszal egy bátor harcos játékkal tudjuk felvenni a versenyt a többi csapat ellen.