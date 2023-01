A Kecskeméti TE a törökországi edzőtáborban az első felkészülési mérkőzését a Bundesliga másodosztályában szereplő Magdeburg ellen vívta.

Frissebben kezdte a mérkőzést a német gárda, szűk negyedóra alatt két gólt is szerzett. A 8. percben Scienzát hozták tiszta ziccerbe, majd néhány percre rá egy balról beívelt labdát Castaignos fejelt a léc alá, 2–0. Ezt követően többször is volt esélyük a hírös városiaknak a szépítésre, a legnagyobb a 18. percben, amikor Szuhodovszki szögletét Belényesi csúsztatta meg, de Vágó néhány méterről fölé lőtt. A 23. percben megint Belényesi tudott fejelni, de nem talált kaput, nem úgy a túloldalon Cacataula, aki egy újabb pontos beadás követően bólintott a bal felsőbe, 3–0. A félidő hajrájában még Katona lövését blokkolták ígéretes helyzetben, majd a másik oldalon Vargának is akadt munkája, de az eredmény már nem változott a szünetig.

Fordulás után mindkét csapat sokat cserélt, és gyors góllal folytatódott a találkozó. A 47. percben Belényesi csúsztatott a bal alsóba egy szögletet követően, 3–1-re alakítva a állást. Kiegyenlített volt ebben a periódusban a mérkőzés, lehetőségek itt is, ott is akadtak. A 60. percben aztán Kwarteng ugorhatott ki egyedül, elvitte a labdát Kersák mellett is, majd éles szögből az üres kapuba gurított, 4–1. A folytatásban újabb gól már nem született.

FC Magdeburg–Kecskeméti TE 4–1 (3–0)

A Kecskeméti TE az első félidőben: Varga Á. – Nagy K., Szabó A., Belényesi, Pejovics, Grünvald – Nikitscher, Vágó, Szuhodovszki – Tóth B., Katona B.

A második félidei felállás: Kersák – Buna, Polyák, Belényesi (Győri Á.), Szabó A., Grünvald (Hatvani) – Meszhi, Horváth, Szuhodovszki (Bodor) – Tóth B. (Győri B.), Katona B. (Gréczi).

Gólszerzők: Scienza (8.), Castaignos (12.), Cacataula (25.), Kwarteng (60.) ill. Belényesi (47.)

– A hétvégéhez közelítünk és már elég sok munka van a lábakban, a meccs előtti délelőttön még egy kondi edzést is tartottunk – értékelt Szabó István, a kecskeméti lila-fehérek vezetőedzője. – Ennek ellenére nem kezdtünk rosszul, ígéretes lehetőségeink is voltak, amiket pontatlanul oldottunk meg, ám utána átvette az irányítást a Magdeburg, amely jelenleg taktikailag és fizikálisan is előttünk járt. Sok hibával játszottunk, illetve ránk nem jellemző módon sok volt a hiba az együttes védekezésben. Sok helyzetet alakított ki ellenfelünk és mi is, az utóbbinak örülök, az előbbinek kevésbé. Lehetne a fáradtságra fogni, de mindenki jól edz és dolgozik. Semmi probléma nincs, az ilyen vereségekből is bőven lehet tanulni és kell is, ezért is fogunk most is elemezni és videózni. Megyünk tovább, a héten is folytatódik még a munka, majd a jövő héten újabb edzőmeccsek jönnek. Bízunk benne, hogy ez a sok munka megtérül a bajnokság kezdetére.