A labdarúgó – székesfehérvári születésű lévén – a Fehérvár FC kötelékében kezdte el bontogatni a szárnyait, majd a Főnix Gold és a Siófok érintésével került a Honvéd-MFA kötelékébe 2020 nyarán. A kispestieknél korán bemutatkozhatott a tartalékok között az NB III.-ban, ahol folyamatosan stabil teljesítményt nyújtott. A 18 esztendős játékos korosztályos válogatottnak is mondhatja magát, idén az U19-es korosztályban szerepelt több meccsen is.

– Nagyon örültem a Kecskemét megkeresésének, hiszen ez egy hatalmas lehetőség számomra, illetve még annál nagyobb erőfelmérő is – nyilatkozta a Kecskemétre igazolásával kapcsolatban a védő. – Az NB I. természetesen már egy más kávéház, de oda fogom tenni magam, és mindent megteszek azért, hogy ezt a mércét is megugorjam. Sok helyről hallottam, hogy Kecskeméten a csapatszellem és a közösség nagyon jó, ezt azonnal megtapasztalhattam én is, nagyon segítőkész volt velem az első perctől mindenki, így alig várom a közös munkát. Izgatott vagyok, hogy akár be is mutatkozhatom az NB I.-ben, az első meccs nekem különösen azért is lehetne pikáns a nyitányon a Fehérvár ellen, mert én Székesfehérvár mellől indultam – jelentette ki.

Polyák Kristóf azóta már csatlakozott is a törökországi edzőtáborba elutazott kerethez, amely rendben megérkezett Belekbe, és nem sokáig tétlenkedik, hiszen ma már megvívja az első nemzetközi felkészülési mérkőzését, az ellenfele a Bundesliga másodosztályában szereplő 1. FC Magdeburg lesz.