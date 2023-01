Nagy lendülettel kezdte el a találkozót a bajnokesélyes, hiszen alig tíz perc elteltével már 7–1-re vezetett a hazai fárda, Mátrai Péter ekkor időkéréssel próbálta kicsit megtörni ezt. A Vasas azonban nem torpant meg, egy újabb 7–0-os sorozattal alig negyedóra alatt eldöntötte a lényeges kérdéseket, a KNKSE a 18. percben tudott újra kapuba találni (14–2). Szünetig kicsit hatékonyabb lett a vendégek játéka, de 19–8-ra így is a hazaiak vezettek a félidőben.

A minőség mellett létszámban is erősebb volt a Vasas, a vendégek érezhetően fáradtak is a második játékrészben ennek megfelelően. Ennek megfelelően az olló tovább nyílt a felek között, s a Vasas végül 38–15-ös sikerrel erősítette meg helyét a tabella élén, míg a KNKSE továbbra is sereghajtó a bajnokságban.

– Gratulálok a Vasasnak, úgy játszottak, ahogy egy NB I.-es álmokat szövögető csapatnak kell – értékelt a lefújás után Mátrai Péter, a Kecskeméti NKSE vezetőedzője – Reális végeredmény született, jelenleg ilyen küönbség van a két csapat között. Hiányérzetem csak a támadójátékunk miatt van, kicsit lehettünk volna bátrabbak. Nagyon elfogytunk létszámban is, remélhetőleg a jövő héten már többen leszünk a hazai meccsünkre – tette hozzá Mátrai Péter.

A KNKSE legközelebb a Szombathelyi KKA-t fogadja február 5-én, vasárnap a bajnokságban

Vasas SC–Kecskeméti NKSE 38–15 (19–8)

Budapest. Vezette: Marosi, Pap

Vasas: Demjén (k) 1, Zsigmond (k), Gaschler 2, Imrei 5, Böhm, Nagy Zs. 1 (1), Speth 4, Domokos 3, Sárkány 4, Szilovics 5, Oláh 3 (1), Blaubacher 2, Dombi 2, Pénzes 3, Györfi 3, Bánhidi. Vezetőedző: Penszki Gergely

Kecskemét: Molnár (k), Lukács 1 (k), Kollár 1, Berkes-Kaiser 3 (1), Árvai 1, Szabó J., Csorba, Palotás 4 (1), Moharos 5, Pécsi, Megyesi. Vezetőedző: Mátrai Péter

Kiállítások: 0 perc ill. 2 perc

Büntető: 3/2 ill. 2/2Ny. A.