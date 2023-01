Bácsalmáson szívesen emlékeznek vissza erre az évre, hiszen az együttes nyáron a második helyen zárt a végül feljutó KNKSE mögött az NB II.-ben.

– Ha visszatekintek, akkor az előző szezon is nehezen kezdődött el, gyorsan elszenvedtünk két vereséget az első három fordulóban. Utána viszont az egész éves teljesítményünk nagyon jól sikerült, ezt a végül bajnok és feljutó Kecskemét legyőzésével koronáztuk meg, akik több meccsen nem is hullajtottak pontot az egész idényben – mondta Dankó Ervin, a csapat vezetőedzője. – Nagyon jó mérkőzés volt, talán az a találkozó bizonyította a legjobban, hogy megérdemeltük a második helyet, mert egyedül mi vertük meg őket.

Ez önbizalomban és minden egyéb téren oda vezetett, hogy ezüstérmet szerezzünk. Ha jobban visszagondolok, akkor is azt mondhatom, összességében rászolgáltunk erre, mert legalább egyszer minden ellenfelünket meg tudtuk verni az idény során.

Bácsalmás történetében ez egy hatalmas siker volt, hiszen ahogy vége lett a bajnokságnak, akkor az évzárón korábbi helyi kollégák is azt mondták nekem, hogy ez minden idők legjobb bácsalmási eredménye volt. Ez mindent elmond arról, hogy mekkora siker volt ez a második hely nekünk és a klubnak.

Nyáron folytatni akarata az építkezést a gárda, aminek meg is találták az útját. – Nyáron az volt a nagy feladat, hogy a létszámunkon tudjunk növelni, hiszen elég kevesen voltunk az ezüstérem kiharcolására. Ahhoz, hogy stabillá váljon a csapatunk, ahhoz minőségben és mennyiségben is előre kellett lépnünk. Nyáron két út állt előttünk, ebből az egyik az volt, hogy a környékbeli településekről igazoljunk, példádul Mohács, Szekszárd, vagy akár pécsi vonal nyugati irányba, de ez az irány végül nem hozott eredményt. A másik a szegedi vonal volt, hiszen én is onnan érkezem. Praktikus helyzet is, hiszen az együtt utazás is könnyebben megoldható. Szerintem a jelenünk és a jövőképünk is ebbe az irányba mehet, Csongrád megye felé kell néznünk, a játékosok mennyisége is más, mint kisebb helyeken – mondta a tréner.

Utolsó két meccsét a Szeghalom, illetve az éllovas Szeged ellen elveszítette a gárda, de Dankó Ervinben csak az egyik meccs miatt van igazából némi keserűség, a harmadik hellyel elégedett.

– Keserűség csak egy meccs miatt van bennem, a Szeghalom elleni vereséget mondanám csalódásnak. A Szeged ellen nagyon nagyon jól játszottunk, ugyanazt a teljesítményt tudtuk leadni, mint a Kecskemét ellen. Akkor is csak egy góllal kaptunk ki idegenben, így volt ez most is. Reális esélyünk volt a döntetlenre és a győzelemre is, úgyhogy bízom benne, hogy megmarad ez az analógia, és tavasszal hazai pályán ugyanúgy nyerni tudunk, mint a KNKSE ellen. A Szeghalom meccs miatt már van rossz érzésem, de szakmai szemmel nézve azt is látni kell, hogy ezek a csapatok sokkal többet tudnak edzeni, mint mi. A Szeghalom játékosai egy kollégiumban laknak, kétszer annyit tudnak edzeni, így az egyébként erős dinamikai oldalunk nem tudott kijönni. Nem játszottunk persze igazán jól sem, de ez figyelmeztetett engem is, hogy ezen változtatni kell. Ezt meg is beszéltük a lányokkal, szerencsére mindenki nyitott volt, illetve tudta vállalni, hogy emeljünk az edzések számán, így már a felkészülés alatt is több lesz, mint az őszi szezonban. Itt tudunk többek lenni, itt van egy kis deficitünk.

Nyáron még kerestük az embereket, újjá kellett némileg építeni a csapatot, ezt sokkal rázósabbnak éreztem, mint amilyen lett végül. Akkor nem gondoltam volna, hogy a harmadik helyre oda tudunk érni télen, így ennek tükrében is teljesen elégedett vagyok a pozíciónkkal, illetve a megszerzett pontok mennyiségével is.

Stabilizálni kell még a csapatot, de jó úton járunk, ebbe az irányba kell menni és nem a pillanatnyi helyezést nézni – mondta Dankó Ervin.

Télen szeretne erősíteni a klub, hogy továbbra is stabil legyen a csapat a bajnokságban. – Télen is próbálunk igazolni, hogy komplettek legyünk. Vannak hiányposztjaink, illetve van egy markáns problémánk is azzal, hogy Kovács Szolanzs megsérült az őszi szezon közepén. Az addig legtöbb gólt szerző játékosunkról van szó. Óriási hiány az ő kiesése, visszatekintve akár a Szeghalom, akár a Szeged elleni meccsekre, vele akár meg is nyerhettük volna ezeket a rangadókat. Az ő pótlását mindenképpen meg kell valahogy oldanunk, mert műtét előtt áll, tavasszal sem számíthatunk rá. Emellett kell az edzések számán emelni, ez döntheti el a sorsunkat, de az akarat közös, szeretnénk előre lépni ismét. Erős mag alakult ki ősszel, nagyon összetartóvá vált emberi oldalon is a csapat, igazán szeretnek együtt lenni a játékosok.