Az első komolyabb lehetőség a második percben adódott, ekkor Bencsik Roland lőhetett, de kísérlete nem okozott gondot a veszprémi kapusnak. Nem sokkal később Mánya emelése célt tévesztett. Ezt követően is a házigazda diktálta a tempót, a 7. minutumban viszont egy gyors kontra után Kiss Milán tüzelhetett, amelyet Rigó hárított magabiztosan. A következő pillanatok már a kék oroszlánokról szóltak. Hadnagy és Mánya is próbára tette Spandlert a kapuban. A félidő derekán egy eladott labdából Fridrich lódult meg, majd nagy erővel a kapuba vágta a labdát, így az eredmény 0–1 lett. Kapkodó volt ezután a játék, a kecskeméti szakmai stáb pedig időkéréssel igyekezett rendet rakni.

Ezt követően jött is az egyenlítés: Pálra ívelték a szögletet, aki remekül találta el, és a bal alsóba zúdította a bőrgolyót, így 1–1-re fordult a meccs állása.

Nagy erőket mozgósított a hírös városi gárda, hogy átvegye a vezetést. 1:43-mal a szünet előtt időt kért a Veszprém, hogy levegőhöz jussanak. Sikerült is megszervezniük magukat, így egállal zárult az első húsz perc.

Fordulást követően is kapujához szegezte a Veszprémet az SG Kecskemét Futsal. A 23. percben viszont az ex-kecskeméti Gavrilovic szerzett labdát, majd vezette kapura, Rigó azonban mentett lábbal. A betömörülő vendégek ellen tudott igazán kibontakozni a hírös városi alakulat, az utolsó passzokba, átlövésekbe rendre odaértek a védők. A 30. minutumig kellett várni a következő igazán kecsegtető lehetőségre. Ekkor a kecskemétiek brazilja, Maico fordult kapura, ám Spandler reflexei jól működtek. Két percre rá ő volt az egyik főszereplő, ám ezúttal egy eladott labdával vetette észre magát, amelyből Gavrilovic mehetett kapuig, és nem is hibázott, 1–2. Pál lábában volt ott az egalizálás, viszont a vendég kapus újabb nagy bravúrt mutatott be, és kiszedte lábbal a jobb alsóba tartó löketet.

Hat perccel a vége előtt összeszedte ötödik csapafaultját a Kecskemét; óvatosnak kellett lenniük eztán, hogy elkerüljék a tízméterest. A 36. minutumban egy szépen felépített akció után Dávid mellkassal tette be a kapuba a labdát, ezzel újra nyílttá téve a rangadót, 2–2. Tetszetős passzjátékkal ment előre a hazai csapat, ám Maico a végén csak a kapufát találta el, majd buta faultot vétett, így jöhetett a veszprémi tízméteres. Rigó extázisban védte a bal alsóba tartó kísérletet. Másfél perc volt még vissza a derbiből, mikor időt kértek a kék oroszlánok. Létszámfölényes taktikára váltottak, Pálra került a megkülönböztető mez. Rögtön az első támadásból sikerült is fordítani: Biró helyezkedett jól, majd verte fel a léc alá közelről a játékszert, 3–2. A vendégek még a maradék időben igyekeztek pontot menteni, ám az SG Kecskemét Futsal gárdája nem engedte kiénekelni a sajtot a szájából, és értékes győzelemmel lépett vissza a dobogóra.

– Az egyetlen dolog szinte, amivel ma elégedett lehetek, az a győzelem. Igyekeztünk, akartunk, de a játékunk képe nem volt az igazi.

Rengeteg hibát vétettünk, amelyekből ha nem tanulunk, akkor nagy bajban leszünk a felsőházban. Természetesen a két új játékos folyamatos beépítése is feladatunk, és ez sem egyik napról a másikra megy. A Veszprém megnehezítette a dolgunkat. A hiányzóik ellenére is agresszívan futsaloztak, küzdöttek végig. A lényeg, hogy most megvan a három pont, ezen a napon mi voltunk a jobb csapat. Dolgoznunk kell tovább, javítani a hibáinkat– összegzett Marko Gavrilovic sportigazgató.

SG Kecskemét Futsal – Veszprém Futsal 3–2 (1–1)

Kecskemét, 300 néző. Vezette: Kovács G. P. (Wittner, Kovács G.)

Kecskemét: Rigó – Bencsik, Öreglaki, Mánya, Hadnagy. Csere: Nyerges, Biró, Kajtár, Dávid, Haász, Pál, Fendrich. Sportigazgató: Marko Gavrilovics

Veszprém: Spandler – Fridrich, Dorogi, Gavrilovic, Gerencsér. Csere: Soós, Koncsol, Schalbert, Boromisza, Lengyel, Ábrahám, Bencsik, Fellembek, Kiss. Edző: Németh Gábor

Gólszerző: Pál (14.), Dávid (46.), Biró (40.) ill. Fridrich (11.), Gavrilovic (32.)