Kedden az Universitatea Craiova ellen játszotta a második felkészülési meccsét Belekben a KTE. Szabó István, a kecskemétiek vezetőedzője tervének megfelelően egy egészen más összeállításban küldte a pályára a csapatát, mint délelőtt, ezúttal főleg fiatalokból álló csapat kapott bizonyítási lehetőséget. A bő kerettel felálló Craiova sokáig nem találta a fogást a hírös városiakon, végül azonban egy teljes sorcsere után megnyerték a meccset.

A kecskeméti vezetőedző a Varga Á. – Hatvani, Polyák, Vágó, Buna, Hadaró – Nikitscher, Bodor, Horváth – Gréczi, Győri B. kezdőt küldte ki a pályára a román egyetemisták ellen.Craiova-lehetőségekkel indult a meccs, de Varga Ádám rendre a helyén volt, a 9. percben Markovic nehéz, bal alsó sarokba tartó lövését is kitolta. A 20. percben Cretu került ziccerbe, de rosszul oldotta meg a lehetőséget, majd öt percre rá Hadaró beadását Győri Benjámin pörgette kapura a védője szorításában, a kapus azonban fogta a labdát. Mezőnyfölényben volt ugyan a Craiova, de a 37. percben mégis Bodor lőhetett ballal 19 méterről, kevéssel a bal alsó sarok mellé. A hajrában távoli lövésekkel próbálkozott még a Craiova, de vagy célt tévesztettek, vagy Varga volt a helyén.

Szünetben a Craiova teljes sort cserélt, ettől érezhetően frissebbek is lettek, ráadásul a 48. percben a vezetést is megszerezték.

Büntetőhöz jutottak a románok, azt Roguljic értékesítette, 1–0. Gyorsan jött a válasz, az 50. percben a tizenhatos jobb oldaláról, ballal végezhetett el szabadrúgást Hadaró, aki védhetetlenül tekert a hosszú felső sarokba, 1–1. Az 55. percben már újra a románoknál volt az előny, egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a kecskemétiek, a szabad labdát Silva lőtte az üresen maradt kapuba, 2–1. Egy pontrúgás ismét esélyt jelentetett a válaszra, ám Horváth szabadrúgását megfogta a kapus. A folytatásban néhány távoli lövés törte meg a mezőnyjátékot és a meddő román mezőnyfölényt, majd a hajrában Rivaldo fejelt öt méterről a bal sarokba egy jobbról érkező beadás után, kialakítva a 3–1-es végeredményt.

Universitatea Craiova (román I. osztály) – Kecskeméti TE 3-1 (0-0)

KTE: Varga Á. – Hatvani, Polyák, Vágó, Buna, Hadaró – Nikitscher, Bodor (Meszhi 46.), Horváth (Grünvald 78.) – Gréczi (Győri Á. 71.), Győri B.

Gól: Roguljic (48.), Silva (50.), Rivaldo (90.) ill. Hadaró (50.)

– Örülök, hogy így szerveztük meg ezt a keddi napot az edzőtábor előtt – értékelt Szabó István, a kecskemétiek mestere. – Szerettük volna azt is látni, hogy a fiatalok hogyan reagálnak egy ilyen mérkőzésre. Ezúttal nagyon alacsony volt a csapat átlagéletkora, hiszen mindössze Vágó Levente és Hadaró Valentin képviselték a rutint a 18-21 éves játékosok mellett. Bíztunk abban, hogy hozzáállásban, küzdőszellemben fel tudják venni a versenyt, ez sikerült. Jobbára védekezésre kényszerített minket a Craiova, de az első félidőben így sem kaptunk gólt, szervezettek voltunk. Utána egyszer még egyenlítettünk, de azt is látni kell, hogy ellenfelünk teljes sort cserélt, sőt, további játékosokat is behozott a vége felé, és ezzel a túlfrissítéssel már nem tudtuk felvenni a versenyt, hiszen mi felvállaltuk a kilencven perces terhelést. Csak gratulálni tudok viszont a fiatal srácoknak, testközelből is megtapasztalhatták, milyenek egy nemzetközi meccsen a párharcok. Jól odatették magukat, egészen a hajráig nyitott is volt az eredmény. Bátran szeretnénk továbbra is ilyen sanszot adni az ifjoncoknak a jövőben, mert most sem csalódtunk bennük.

A következő mérkőzését pénteken vívja a kecskeméti gárda, akkor a cseh első osztályban szereplő Teplice lesz Szabó István csapatának az ellenfele.