A Pénzügyőr évek óta dominál a férfimezőnyben, rendre gyűjti az aranyérmeket a bajnokságban és a kupában is. A PSE az előző kiírást is megnyerte, akkor a Kazincbarcikát legyőzve a fináléban, de az elődöntőben szintén a Kecskemét volt az ellenfele. A fővárosiak idegenben és otthon is 3–0-ra nyertek, így most is abszolút esélyesei a párharcnak. Az első felvonást hazai pályán vívja a KRC, így ha a visszavágóra is szeretné megőrizni az esélyeit, akkor feltétlen fontos lenne nyernie.

Az alapszakaszban kétszer találkoztak a csapatok már idén, akkor is a Pénzügyőr örülhetett. A bajnokság nyitányán Kecskeméten nyertek 3–1-re, majd a visszavágón otthon is behúzták a pontokat 3–0-s sikerükkel. Bár nagyon jó csapatról van szó, de a PSE sem verhetetlen, ezt az újonc MÁV Előre is bebizonyította, mely az alapszakasz utolsó körében 3–2-re nyert a Kőér utcában.

A mérkőzés szerdán 20 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.