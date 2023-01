Mielőtt a Kecskeméti TE kerete és szakmai stábja fölkerekedett volna, hogy elinduljon Törökországba, a közel másfél hetes edzőtáborba, ahol az izzasztó edzések mellett rangos ellenfelekkel, a Magdeburg, a Rapid Bukarest, az Universitatea Craivoa, és a Teplice gárdájával találkozik az NB I.-ben a második helyen telelő gárda, Szabó István csapata lejátszotta az első edzőmérkőzését a Széktói stadion edzőpályáján. A vendég a közelmúlt felkészülési találkozóit tekintve a lassan már hagyományos partnernek mondható, az NB II.-ben szereplő Békéscsaba volt. A felkészülési mérkőzés első negyvenöt percében Szabó István, a kecskemétiek vezetőedzője inkább a fiataloknak adott lehetőséget, a hazai lila-fehérek tehát a Kersák – Győri Á., Polyák, Vágó, Buna (Szalai Sz.), Hatvani – Meskhi, Bodor, Gréczi, Horváth – Győri B. összeállításban álltak föl a kezdéshez. Hogy aztán a bátran kezdő Békéscsaba ellenében hamar átvegyék az irányítás, és néhány ígéretes lehetőséget is kidolgozzon. Félóra elteltével találtak be a hazaiak, egy bal oldali lapos középre lőtt labdát követően Bukrán, a csabai kapus még menteni tudott, a kipattanót azonban Győri Benjámin a kapuba vágta. A játékrész hajrájában még kétszer rezdült meg aq háló, egyszer itt, egyszer ott. A 43. percben egy bátor és karakteres szóló végén Hatvani lőtt a jobb alsó sarokba, majd a másik oldalon Váradi megpattanó átlövése talált azonnal utat Kersák kapujába, így 2-1-es hazai vezetéssel vonultak szünetre a csapatok.

A második játékrészre a hírös városiak vezetőedzője teljes sort cserélt, a KTE Varga B. – Buna, Szabó A., Belényesi, Pejovics, Grünvald – Nikitscher, Banó-Szabó, Szuhodovszki, Katona B. – Tóth B tizeneggyel folytatta a játékot. És nem sokkal a kezdés után góllal, egy labdaszerzés után ugyanis Banó-Szabó került lövőhelyzetbe, és ki is lőtte a jobb felső sarkot az 52. percben. Ebben a játékrészben már végig a kecskemétiek akarata érvényesült, a Békéscsaba ritkán jutott el Varga kapujáig.

A 79. percben Pejovics is betalált, Szuhodovszki pontos beadását követően fejelt öt méterről a hálóba, 4–1-re alakítva az állást, de szépítő gólt ebben a játékrészben is tudtak szerezni a vendég lila-fehérek, egy eladott labda után Mehmeti került gólhelyzetbe, és nem is hibázott, kialakítva a 4-2-es végeredményt.

– A harmadik hét elején vagyunk a felkészülésben, tegnap is két edzésen vettek részt a játékosok – értékelt Szabó István, a kecskemétiek mestere. – Ezen a napon az volt a cél, hogy mindenki 45 perces terhelést kapjon, előtte hosszabb bemelegítéssel, majd levezető kocogással, mivel reggel indulunk Törökországba. Mindenképpen pozitívum, hogy a Békéscsaba ebben a nehéz időpontban is rendelkezésre állt, ezt ezúton is köszönjük nekik. Az első félidőben szerettem volna kezdőként is látni a fiatalokat, s mivel nekünk is vannak problémáink, ahogy az ebben az időszakban természetes, nem is mindenki a saját posztján játszott. Elégedett voltam a hozzáállással, a teljesítménnyel, s noha a játék néha akadozik, ilyen terhelés mellett nem is mindig könnyű jól játszani. A második félidő hasonló volt, de azért akkor már egy összeszokottabb csapat volt a pályán, ez látszott a játékon. A két kapott gólt sajnálom, mert nem volt benne a játékban, ezzel együtt úgy érzem, hogy jó úton haladunk, amit az edzőtáborban folytatni szeretnénk.