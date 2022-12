Az elmúlt hétvégén a fővárosban léptek pályára a kecskeméti röplabdás hölgyek, a tabellán a 2. helyen álló Palota RSC vendégeként. Bravúr kellett volna a győzelemhez, és el is indult a csapat a bravúr felé vezető úton, ám a fővárosiak végül 3-1 arányban igazolták a papírformát.

– Jól kezdtük a mérkőzést, annak ellenére, hogy a nyitásfogadásunk már az első szettől kezdve akadozott, de az akarattal, illetve a hajtással abszolút nem volt probléma – tekintett vissza a találkozóra Erki Milán, a csapat vezetőedzője. – Ezekkel a tényezőkkel egyébként – és ezt az egész szezonra visszatekintve jelenthetem ki –, tökéletesen meg vagyok és meg voltam elégedve. Az első szettben a kontratámadások, illetve a direkt támadásaink is jól működtek, ennek köszönhetően meg is tudtuk nyerni az első szettet. Szerencsére ott volt velünk a statisztikusunk is, aki összegezte a mérkőzés számadait, és az általa készített statisztikiából kiderül, hogy az első szettben sikerült egy negyven százalékos eredményt kihoznunk a támadásból csapat szinten, és a direkt, pontot érő támadások tekintetében ez egy egészen jó mérőszám. Aztán a második szett elején 7-0-ra elment a hazai gárda, de nagyon örültem annak, hogy a lányok nagyonszépen össze tudták kapni magukat fejben – habár a tizenkettedik pontukig ki kellett kérnem már mind a két időmet –, és nem csak visszajöttünk a szettbe, de a végjátékban is ott voltunk, 22:22 is volt az állás, csakhogy a végén ezt a kiélezett párharcot az ellenfél, mivel jóval rutinosabb csapat nálunk, megnyerte, és sikerült egyenlíteniük. Ez volt a mérkőzés fordulópontja a számunkra.

Ha azt a második szettet is be tudtuk volna húzni, akkor könnyen lehet, hogy három ponttal tértünk volna haza.

Sajnos azonban nem így lett, sőt, a harmadik szettben már érződött, hogy a lányokat megviselte ez a szituáció, hogy egy ekkora küzdésnek nem lett meg a jutalma, így aztán a harmadik játszmában teljesen szétestünk, a játék alapjaiig sem jutottunk el, a nyitásfogadásunk is összeomlott. A negyedik szettben aztán módostíttoam a nyitásogadás javítása értekében. Az átlónkat, Pintér Vanesszát kivettem átlóból, helyette a Horváth Jázmin ment be átlóba, a Vanesszát pedig behoztam fogadni, hátha így egy kicsivel stabilabbak leszünk. Ez részben működött is, csakhogy az ellenfél még eredményesebben, még hatékonyabban nyitott, mint a mérkőzés korábbi szakaszában, így aztán elúszott az esélyünk, hogy megnyerjük a szettet. Így lett a végeredmény 3-1.