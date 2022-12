Szerdán egész nap pattogni fog a labda a Messzi István sportcsarnokban, ráadásul naphosszat 2014-ben született labdarúgók fogják kergetni a labdát, mivel akkor rendezi meg az SC Hírös-Ép Egyesület a tizenegyedik Bánhidi József Emléktornát. Tavaly is egész napos izgalmak jellemezték a közismert és közkedvelt edző emlékére rendezett viadalt. Már a csoportkörben voltak szoros meccsek, de voltak rendkívül magabiztos győzelmek is, ugyanakkor még az utolsó helyezett csapat tagjai is kiválóan érezték magukat, hiszen már maga a helyszín élménynek számított sokaknak, felejthetetlen volt egy olyan sportcsarnokban pályára lépni, amelyben máskor teremsportágakban NB I.-es mérkőzéseket rendeznek.

Akárcsak a tavalyi esztendőben, az idén is nyolc csapat vesz részt a tornán.

Délelőtt fél tízkor kezdődnek meg a csoportmérkőzések, délután 13 óra 35 perckor pedig az elődöntők – az alsó ágon és a fölső ágon egyaránt két-két elődöntőt vívnak, előbbit a két csoport 3. és 4., utóbbi kettőt a két csoport 2. és 1. helyezettje vívja –, hogy aztán 15 óra 15 perckor már a helyosztókat kezdjék meg a csapatok. 16 óra 5 perckor indul útjára a labda döntőben, 16 óra 30 perckor pedig a döntőben, ezt követi majd az ünnepélyes eredmény hírdetés.

Bács-Kiskun megyét az idei évben három egyesület képviseli, az A csoportba kapott besorolást a rendező egyesület csapata, az SC Hírös-Ép, a B csoportban pedig megyei rangadót vívhat egymással a LUA Baja és a tavalyi győztes Kecskeméti LC, utóbbi mérkőzést 11 óra 50 perckor vívják. Az A csoportba az SC Hírös-Ép mellett két fővárosi egyesület, a 11. kerületi Carvalho Brazil Futballakadémia, és a Kecskemétre lassan már hazajáró, a hírös városban otthonos, elsősorban gyermekfocistákat nevelő egyesület, az 1908 SZAC Budapest. Velüők igyekszik felvenni a versenyt a Gödi SE. A B jelű kvartettben a már említett LUA Baja és a Kecskeméti LC ellenfelei Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkeznek. A megyeszékhelyről a Szanda Focisuli SE küldöttsége, akik a tavalyi tornán is részt vettek, akárcsak a Kecskeméten már szintén ismerősként üdvözölhető Jászfényszaru VSE gárdája.