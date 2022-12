Kovács Miklós pilóta, Czeglédi Péter navigátor és Ács László fedélzeti Isztambul érintésével érkezett Dzsiddába, ahonnan egy hosszabb közúti transzferrel jutottak el Yanbu kikötőjébe. Ez az a hely, ahol a csapat visszakapta a november végén, Dél-Franciaországból útnak indított Scania Qualisport Hyena versenykamiont, valamint a következő hetekben a gárda tagjainak otthonául szolgáló szervizkamiont. Mivel az adminisztratív- és technikai ellenőrzésen már akkor, egy hónappal ezelőtt átestek, a viadal indulási helyszínén, a Sea Camp fantázianevű területen már csak apróságok várnak rájuk a rajt előtt – írta közleményében a Qualisport Racing.

A dunaszentbenedeki Qualisport Racing kamionos csapata

Forrás: Qualisport Racing

– Több mint egy éven át készültünk a világ legnagyobb terepraliversenyére, de ahogyan azt mondani szoktuk, a csapat fennállásának első tizenöt éve is erről a felkészülésről szólt. Természetesen izgatottak vagyunk, hiszen az összes nagy versenyt megjártuk már, sok sivatagi versenyen értünk el jó eredményeket, az Africa Eco Race-t kétszer meg is nyertük a kategóriánkban, de ez most valami egészen más lesz. A szaúdi sivatagban még soha nem jártunk, ráadásul ekkora mezőnyben sem indultunk még. A táv is, a mezőny is nagyon keménynek ígérkezik, de bízunk a Hyenában és a csapatunk tapasztalatában, rutinjában is – mondta a Qualisport Racing pilótája, Kovács Miklós.

A járművek átvétele és az utolsó rövid ellenőrzések után is lesz tennivalója a magyar kamionos legénységnek. December 30-án tartják a Dakar-rali nagy versenyzői eligazítását, amelyet a navigációs- és biztonsági eszközök használatával kapcsolatos kötelező kurzus követ majd.

– Ez az egyik újdonság, hogy nincs már nyomtatott, klasszikus itiner, elektronikus formában kapjuk majd meg azt. Bár errefelé még nem versenyeztünk, a sivatagi viszonyokkal tökéletesen tisztában vagyunk és alapozhatunk arra is, hogy összeszokott csapat vagyunk. Abban reménykedem, hogy sikeresen eljutunk a célig, a többit pedig majd meglátjuk – fogalmazott a navigátor, Czeglédi Péter.

Ács László, az 530-as rajtszámú Hyena versenykamion főkonstruktőre, a csapat fedélzeti szerelője sem titkolja, hogy bakancslistája élén szerepel a Dakar-rali, amelyet a tereprali abszolút csúcseseményének tart.

– Aki egyszer belekóstol ebbe a műfajba, azt az a cél vezérli, hogy egy napon ott lehessen a Dakaron. Ez most nekünk is megadatik, aminek nagyon örülök.

Alázattal vágunk bele a kihívásba és mindent meg fogunk tenni a jó szereplésért – mondta a technikai vezető, aki nem titkolta: miután átvették a járműveket az egyhónapos hajóút után, a derbi rajtja előtt egy komolyabb átvizsgálást hajt majd végre a Hyenán.

A 2023-as Dakar-rali december 31-én egy rövid, 11 kilométeres prológgal veszi kezdetét a Sea Camp környékén. Ezt tizennégy kőkemény szelektív szakasz követi, a mezőny az első nyolc nap után kap majd egy pihenőnapot. Az össztáv közel kilencezer kilométer, amelynek fele adja a mért szakaszokat. A futam január 15-én zárul Dammam városában.