A közvetlen élmezőny mögött a 4. és 5. helyet foglalja el a soproni és kecskeméti alakulat. Mindkét gárda jó formában van, hiszen legutóbbi három mérkőzésükön győztesen hagyhatták el a pályát.

A hűség városának a csapata legutóbb kedden lépett pályára. A 8. fordulóból elhalasztott, Körmend elleni rangadót a Sopron nyerte meg 86-80-ra.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az előző héten fontos sikert aratott az MVM-OSE Lions ellen, ezzel nagy lépést téve afelé, hogy ott legyek a nyolc között az alapszakasz felénél, ami a Magyar Kupában való szereplés miatt kiemelt jelentőségű.

A kecskemétiek vezetőedzője, Forray Gábor így várja a szombaton 18 órakor kezdődő összecsapást:

– A Sopronnak a tabellán elfoglalt helye is mutatja, hogy kiváló csapatot alkotnak, hiszen ott vannak közvetlenül az élmezőny mögött. Azonos mérleggel állunk velük, ami úgy gondolom, hogy a számunkra hízelgő. Legnagyobb erősségük a rendkívül gyors játék. Nagy lendülettel mennek át lepattanóból, szerzett labdából támadásba. Ehhez persze az is kell, hogy öt amerikai játékost foglalkoztatnak, akiknek nagyon fekszik ez a rendszer. Mezőnyben jó labdakezelőik vannak, míg a magas poszton mozgékony, képzett kosárlabdázó Durham, Barnett pedig talán a liga legatletikusabb játékosa. Magas szerkezetben kezdik a meccseket. A fiatalszabálynak Vincent Valerio Bodonnal felelnek meg, aki 207 centiméter magas, és gyakorlatilag az 1-től a 4-es pozícióig bárhol bevethető.

Előzetesen a hazai csapatot tartják az esélyesebbnek, de mi ezzel nem törődünk, azért utazunk a hűség városába, hogy nyerjünk.

Ezt akkor tudjuk elérni, ha az eltervezett stratégiát védekezésben és támadásban is fegyelmezetten betartjuk. Olyan játékokat kell hívnunk, megfelelően kiválasztanunk, amivel tudjuk kontrollálni a gyors támadásaikat, és nem megyünk bele a rohanásba. A feladatunk nem lesz egyszerű, mert az utóbbi időben adódtak kisebb sérülések, betegségek. Én azt gondolom, hogy mindenki rendelkezésünkre fog állni, ám hogy ki hány percet tud vállalni az összecsapáson, az még a következő napokban dől el. Voltunk már hasonló szituációban, és tudtunk is rá jól reagálni, úgyhogy pozitív szemlélettel vágunk neki a soproni túrának. Bízom a csapatban, és természetesen szurkolóinkban is, hogy ezúttal is elkísérnek minket. Rengeteget számít az ő támogatásuk - nyilatkozta Forray Gábor.

A mérkőzés szombaton este 18 órakor kezdődik, a soproni Novomatic Arénában.