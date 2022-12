Lovas fórummal, szakmai nyílt nappal és lovas felvonulással is megemlékeztek idén a Kiskunmajsai Lovas Klub jubileumáról. Rávai Attila klubelnök az ünnepi vacsorával záruló lovas felvonuláskor sem feledkezett meg az elődökről és kiemelte a város első polgármestere, Kiss Károly szerepét, aki lovas emberként kulcsszerepet vállalt a klub megszületésében.

Lovas fórum és nyílt nap

– A Kiskunmajsai Lovas Klub a megalakulásától kezdve nagyon fontosnak tartja a hagyományőrzést és az értékteremtést, ami benne szerepel az alapszabályzatunkban is. Nagy figyelmet fordítunk az utánpótlás nevelésére, valamint a rendezvényeink megszervezésébe rendszeresen bevonunk más civil szervezeteket is. A város életében már többször bebizonyosodott, hogy a civil összefogásnak óriási ereje van, tudunk együtt dolgozni és tudunk együtt kiváló rendezvényeket szervezni – fogalmazott Rávai Attila, aki 2018-ban átvehette a Kiskunmajsa Sportjáért elismerést, amit a majsai lovas életben betöltött szerepvállalásáért, kitartó munkájáért ítélt oda a város önkormányzata.

A jubileumi rendezvények sorát az a márciusi lovas fórum nyitotta, melynek vendégei Dallos Gyula, a Kincsem Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos és Lezsák Sándor, a majsai kistérség országgyűlési képviselője voltak. Ősz elején az ökotanyára várták lovas élet iránt érdeklődőket egy nyílt napra, ahol lovagolni, kocsikázni, de akár íjászkodni is lehetett. A kilátogatók egy fogathajtó bemutató izgalmai mellett, bepillantást nyerhettek a lovasoktatás rejtelmeibe, amelynek bemutatásában a majsai kistérség lovas egyesületei is aktív szerepet vállaltak.

Továbbra is cél a lovas sportok népszerűsítése

A leglátványosabb rendezvényük az a lovas felvonulás volt, melyben a klub tagjai mellett, a környező települések lovasai, fogatosai is szép számmal vettek részt. A menet résztvevői útjuk során felkerestek több majsai játszóteret is, ahol különböző programokkal várták az érdeklődőket. Az ünnepi eseménybe bekapcsolódott a majsai Petőfi Vadásztársaság is, amely a település környéki vadak trófeáiból rendezett kiállítást a Híd parkban lévő játszótéren.

A klub tagjai arra is büszkék lehetnek, hogy elindítói voltak a május 1-jei bemutatóknak a majsai Kiserdőben lévő lovas pályán. Ez a lovas program később szerves része lett az évenkénti „retro majálisoknak” is.

Rávai Attila, akit 2006-ban választottak meg a klub elnökének, elmondta: céljaik között továbbra is ott szerepel a lovas sportok népszerűsítése, melynek egyik eleme lehet a lovas- és a fogathajtás hagyományainak elsajátítása. Az elnök a jubileumi vacsora előtt köszönetet mondott mindazok, akik bármilyen módon segítették a klub elmúlt negyed évszázadát. Rávai Attila beszéde során úgy fogalmazott: „A magyarokhoz úgy tartozik a ló, mint kápolnához a kereszt, kenyérhez a szalonna és napsütéses esőhöz a szivárvány.”

Génjeiben hordozza lovak iránti szeretetet Rávai Attila tizennégy évesen döntötte el, hogy a lovakkal kíván foglalkozni. A Lópofa Csárda melletti lovardában Kiss Károly és idősebb Zerinváry Szilárd mellett sok tapasztalatot szerzett a lovas életről és a lovakról. A fogathajtással, a tanító mestereként tisztelt Tabajdi Ferenc révén ismerkedett meg. Rávai Attila fogathajtó tehetségét a versenyeken is bizonyította és 1999-ben megyei amatőr bajnoki címet szerzett kettes fogathajtó kategóriában.