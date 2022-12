Palkovits István számára a 2022-es esztendő kifejezetten sikeres volt, hiszen a kecskeméti atléta 3000 méteres akadályfutásban saját rekordjait is megdöntötte. Németh Gyulával már apró rezdülésekből is értik egymást, de pár nap is elég nekik ahhoz, hogy összevesszenek, a kettőjük közti kémia azonban kitűnő eredményekben ölt formát. A müncheni Eb-t a rutintalanság miatt csalódásként élte az év U23-as atlétája, de nagy tervekkel készül a budapesti világbajnokságra, ahol reálisnak érzi a döntőbe jutást. Palkovits István a tőle megszokott jó hangulatban és lelkesedéssel beszélt a mögötte hagyott, illetve az előtte álló útról.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.