Szokatlan felállásban kezdte a találkozót a Kecskemét, a Pénzügyőr ellen remeklő Iványi kezdett irányítóban, Porobic bal lövőben, Jámbor-Herceg jobb lövőben és a jobbkezes Szatmári a jobb szélen, ám csak nem akart beindulni a hírös városi gépezet, míg a Kozármisleny szorgalmasan lőtte a gólokat. Mátrai Péter, a hírös városiak edzője a 7. percben időt kért, addig ugyanis a leányai egyszer sem találtak be, 3–0 volt ekkora az állás. Szatmári törte meg a jeget, röviddel később Berkes-Kaiser is betalált, ám a vendégek rendezetlen védelmét gyors gólokkal büntette a Kozármisleny, így a félidő derekán 9–4-re vezettek a hazaiak, és csak a kapufákon múlott, hogy nem hízott nagyobbra a különbség. Berkes-Kaiser és a fiatal Nagy Enikő bátor játékával élénkebb lett a KNKSE támadójátéka, de a védelem továbbra sem oldódott meg, így Mátrai Péter a 22. percben, 15–8nál újra időt kért. Lukács Kata elkapta a fonalat a hírös városiak kapujában; négyperces hazai gólcsendet követően Gyulay edző is magához rendelte leányait. Amrein-Szemmelrock percei következtek, háromszor is betalált a kecskeméti kapuba, így a Kozármisleny a félidőben magabiztosan vezetett, 18–11-re.

Rémálomszerűen folytatódott a találkozó a KNKSE számára a szünet után, a Kozármisleny hétszer mattolta a hírös városiakat, míg a hazaiak kapuja érintetlen maradt, 25–11-re megléptek a hazaiak, így a 40. percben Mátrai Péter időkéréssel próbálta felrázni csapatát. Kevés sikerrel, 14 perc gólínség után Szatmári ugyan betalált, ám addigra teljesen hitehagyottá vált a Kecskemét. A 48. percben már húsz gól volt a különbség a két csapat között, 32–12. A játék képe az utolsó tíz percre sem változott, a vendégek célja csak az lehetett, hogy húsz gól alá szorítsák a különbséget; ebben Jámbor-Herceg vállalt nagy szerepet, egymás után háromszor is betalált, ám a találkozó végén már Mátrai edző is lehívta kulcsjátékosait, és a fiatalokat küldte pályára, a Kozármisleny pedig huszonkét gól különbséggel, megérdemelten nyerte meg a találkozót, 40–18.

– Rendkívül csalódott vagyok, a szezon leggyengébb játékát produkálta a csapat – nyilatkozta Mátrai Péter, a Kecskeméti NKSE vezetőedzője. – Nem működött sem a támadás, sem a védekezés, egyszerűen semmi nem állt össze. Most nem küzdött úgy a csapat, mint az előző mérkőzéseken, ezt rettenetesen hiányoltam. A Kozármisleny nagyon jó csapat, ezt ma be is bizonyította, gratulálok a hazaiaknak. Mi tesszük tovább a dolgunkat, mert komoly meccs vár ránk hazai pályán, azonban a mainál nagyságrendekkel jobb játékkal kell előrukkolnunk, ha nem akarunk csalódást okozni a hazai közönségünknek.

Kozármisleny Kézilabda Akadémia Kft.–Kecskeméti NKSE 40–18 (18–11)

Kozármisleny, Városi Sportcsarnok, vezette: Hársfalvi, Mórocz

A Kozármisleny góllövői: Markovics 5, Szabó P. 2(1), Brettner 2, Fledrich 2, Amrein-Szemmelrock 3, Polics 3(2), Halász 2, Lengyel 6, Bréda 2, Leitner 1, Kuti 3, Scheffer 6(2), Tobak 3.

A KNKSE góllövői: Jámbor-Herceg 5, Berkes-Kaiser 2, Nagy E. 3, Palotás 2, Moharos 1, Szatmári 4, Megyesi 1.

Hétméteresek: 5/5 ill. 0/0

Kiállítások: 6 perc ill. 4 perc