Nagy Sándor nem ismeretlen a szabadidő futás résztvevői között, 1984-ben fejezte be a versenyszerű futást. Az elkövetkezendő évben szinte semmit sem csinált, ami a futásra emlékeztette volna. A következő évben arra gondolt, hogy valamilyen férfias tettet kellene végrehajtania, de mi lenne az, ha nem a maratoni táv. Előtte sohasem futott ilyen hosszú távot, és mikor máskor, ha nem karácsony első napján, mert festőként csak akkor ért rá. Most is a szakmájában dolgozik és a 365 napból 340-et dolgozik, ezért nehéz összeegyeztetnie a munkát és a futást. 1986-tól, zsinórban huszonöt éven keresztül, barátaival Fazekas Lajossal, Nemes Nagy Tiborral, majd később Németh Lászóval lefutották a klasszikus távot.

A kezdet kezdetén még fiatalabbak voltak és három órán belüli idővel értek célba, időjárástól függetlenül. Persze csatlakoztak hozzájuk többen is, de ők nem futották le a 42 kilométeres távot. Nagy Sándor egyébként 1986-ban nősült és utána minden évben karácsony első napján teljesítette a maratoni távot. Felesége Ildikó mindig ott volt vele, és segített mindenben, amire Sanyinak szüksége volt. Sajnálatos módon 2010-ben elhunyt. Az volt az utolsó év, éppen a 25-i, amikor teljes maratoni távot futott Sándor, barátaival együtt. Utána hosszú űr következett, no nem a futásban, mert azóta futott már Athénban is 42 kilométert, hanem a karácsony első napi maraton teljesítésében. Nem régen jött az ötlet, hogy életre kellene kelteni a karácsonyi maratoni futást. Mivel nem olyan régen döntötték el, így abban maradtak, hogy lefutják ugyan a 42 kilométert, de váltóban. Mind a négyen ezúttal is le tudták volna futni, de ahhoz fel kellett volna készülniük. Így maradt az a megoldás, hogy felosztják a 42 kilométert egymásközt. Mínusz tizenhárom fok volt a leghidegebb és plusz tíz a legenyhébb idő. Ezúttal azonban plusz tizenhárom fokot mutatott a hőmérő higanyszála.