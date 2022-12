Hosszú ideig tartott az idei másodosztályú bajnokság őszi szezonja, hiszen július 30-án kezdődött, és december 11-én fejeződik be. A hazai csapat a tizedik helyen áll az őszi forduló befejezése után, ami jónak mondható. Tizenkilenc mérkőzésből hetet megnyertek, négyszer döntetlent játszottak, nyolc alkalommal pedig vesztesként hagyták el a pályát a magya­­­r­óváriak. A legutóbbi találkozón hazai pályán döntetlent játszottak a Soroksárral. Ez reményt adhat a tiszakécskeiek számára, akik szintén döntetlent játszottak az elmúlt fordulóban, igaz, idegenben Budafokon. A Tisza-partiak nem titkolt vágya az, hogy a kisalföldi város csapata otthonában is tovább szeretnék gyűjteni a pontjaik számát. Ennek a várakozásnak lehet is alapja, hiszen az elmúlt két mérkőzésen négy pontot gyűjtött a csapat. Így aztán remek hangulatban zajlanak az edzések, Klausz László vezetőedzőnek sikerült felráznia a csapatot, amelyben mindenki harcol, küzd mindenkiért.

Arra a kérdésre, hogy mennyire ismerik a Mosonmagyaróvárt, a vezetőedző azt mondta, hogy tulajdonképpen ugyanannyira, mint amennyire a többi másodosztályú csapatot. – Amióta az óvári szakmai vezetésben történt változás, azóta szárnyalnak. Természetesen felkészülünk belőlük, és megpróbálunk a gyengeségeikre apellálni, hogy ki tudjuk használni a mérkőzésen adódó lehetőségeinket. A bajnokság őszi szakasza lezárult, és mindenki számára nyilvánvaló, hogy nagyon szoros a középmezőny. Egy esetleges győzelemmel a tizedik hely körül lenne a helyünk a tabellán. Amennyiben veszítenénk, akkor pedig jelentősen vissza is csúszhatnánk, amit természetesen mi nagyon nem szeretnénk. Továbbra is azt érzem, hogy ennek a csapatnak az első tíz között van a helye. Vissza tudok kanyarodni a kéthetes felkészülésünkre, arra, ahogyan ott dolgoztak a srácok. Azóta jó irányba haladunk, de hogy mennyire lehetünk majd elégedettek a télen, az természetesen attól is függ, hogy a hétvégén milyen irányba tudunk menni, hogyan tudunk teljesíteni. Nagyon jó a hangulat, ami látható is a csapaton. Az elmúlt fordulóban, mikor 1–0-ra vezetett a Budafok, nem adtuk fel, akadtak helyzeteink, fizikálisan rendben volt mindenki, a futóteljesítmény is megvolt. A fiúk buzdítják egymást nemcsak a pályán, de az öltözőben is. Ezt kell kihasználnunk a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésen is – tette hozzá Klausz László.

A Budafok elleni találkozón az egyik alapember, Horváth Zoltán csatár megsérült, le kellett cserélni. Ezzel kapcsolatban Klausz László elmondta, hogy még nem érkezett orvosi diagnózis, több mint valószínű, hogy rá nem lehet a vasárnapi mérkőzésen számítani. Nagy veszteség ez a csapat számára, de megpróbálják pótolni. Rajta kívül csak a hosszú ideje sérült Kalmár Ferencre és Lovas Zsomborra nem számíthat a vezetőedző. Balajti Ádám ugyan hét közben lázas volt, de az ő játéka majd csak az utolsó pillanatban dől majd el. A sérülések és a betegségek ellenére is minden mérkőzésen úgy lépnek pályára a játékosok, hogy győzni szeretnének. A Budafok elleni találkozón is akadtak helyzeteik, amiből tudnak erőt meríteni. Mosonmagyaróváron is azt szeretnék, ha nemcsak fizikálisan, de fejben is ott lenne a csapat, mert akkor biztosan nem marad majd el a jó eredmény.

A Mosonmagyaróvár–Ti­sza­kécs­ke találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik az MTE 1904 sporttelepen.







A Merkantil Bank Liga NB II. állása

1.Diósgyőr19131537–18402.Pécsi MFC1999121–13363.MTK Budapest19105457–34354.Szeged-Csanád G. A.19105424–17 355.Gyirmót1993733–24306.Haladás1985627–26297.FC Ajka1984727–25288.FC Csákvár1977526–21289.Soroksár SC1976630–302710.Mosonmagyaróvár1974820–26 2511.ETO FC Győr1966720–192412.Tiszakécske1965820–252313.Siófok1965819–302314.Nyíregyháza1964926–262215.Budafok1957720–282216.Szentlőrinc1956826–302117.Kazincbarcika1956823–332118.Kozármisleny19531126–371819.Békéscsaba19451026–33 1720.Dorog19441120–3316

Klausz László, a tiszakécskeiek edzője elégedett a keret hozzáállásával

A szerző felvétele