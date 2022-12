Este fél kilencre foglaltak asztalt a HÉP-Röpke SE játékosai és vezetősége számára az ilyenkor aktuális évzáró vacsora céljából, ami a hat órást kezdést tekintve megfontolt, előrelátónak, és semmiképpen nem elbizakodottnak ható időpontválasztásnak tűnt. Aztán amikor az első játszmában 19:14-es hazai vezetés után csinált egy nyolcas ász-sorozatot az Eger, hirtelenjében úgy festett, hogy talán mégis túl korai időpontra szól az asztalfoglalás. A végjátékban azonban összekapták magukat a kecskeméti lányok, és 25:23-ra behúzták az első etapot. A második játszma sem sikerült sokkal könnyebbre, 20 ponthoz a vendégek értek el előbb, ám mielőtt be kellett volna telefonon jelenteni, hogy egy kicsit késni fog a csapat, ezúttal is összeszedte magát a hajrára a hazai hölgykoszorú, és ismét 25:23-as játszmaaránnyal növelte az előnyét 2-0-ra. Innentől már simának tűnt az út, az egriek azonban szívósan küzdve, a hazai hibákat kihasználva a harmadik játszmában is majdnem szorossá tették a végjátékot, végül azonban 25:21-re ezt is megnyerték a hírös városiak, és így kiderült: jól tervezett, aki az asztalfoglalás időpontját megállapította.

– Vegyes érzelmeim vannak – értékelt Erik Milán, a hazaiak vezetőedzője. – A játékunk hol megfelelően stabil volt, hol pedig teljesen szétesett. Akárcsak a múlt héten, voltak időszakok, amikor a nyitásfogadásunk akadozott. Szerencsére nem ültünk bele komoly ász-szériába – illetve csak egyszer, egy nyolcpontosba, még az első szettben –, de azért érződött, hogy van bizonytalanság a lányok fejében. Hogy minek tudható ez be, most nem tudom, mert edzésen nagyon jól mozgunk. Lehetséges, hogy a szezon, pontosabban az idei év végének a közeledte azért érezteti a hatását. Aminek viszont nagyon örültem, az az, hogy amikor oda kellett tenniük magukat, akkor megcsinálták a támadásokat is, akkor hatékonyak voltak a nyitásfogadások is, és jöttek az ászok is, amikre szükségünk volt. Ennek köszönhető az, hogy relatíve végül is simán, 3-0-ra tudtunk nyerni.

HÉP-Röpke SE–EVSI 3–0 (-23, -23, -21)

Kecskemét, Kocsis Pál Szakközépiskola, játékvezetők: Barabás Barnabás, Fekete Bálint.

HÉP-Röpke SE: Lehoczki, Beóka, Sanchez, Pintér, Kiss L., Illés. Liberó: Szabó Cs., Baranyi. Csere: Peresztegi, Bodnár, Horváth J., Nagy V., Mák. Vezetőedző: Erik Milán

Eger Városi Sportiskola: Hauer-Balázs, Juhász, Nag yZs., Lázár, Hernádi, Majoros. Liberó: Tómács. Vezetőedző: Juhászné Tóth Mária.