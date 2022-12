A találkozó Berkes-Kaiser találatával indult, majd a pécsiek részéről hamar jött a válasz. A meccs elején az első bekapott gólt leszámítva jól működött a kecskeméti védekezés, a második hazai találat csak a 7. percben született meg, ekkor a KNKSE már háromnál járt. A 8. percben aztán az egyenlítés is összejött a PEAC-nak, de a KNKSE sokáig nem engedte, hogy ellenfele átvegye a vezetést, köszönhetően annak, hogy Iványi, Szatmári és Kollár is eredményes volt. A 12. percben szerzett először került előnybe a meccsen a baranyai alakulat, majd a félidő felénél betalált a pécsi színekben pályára lépő, a szezont még kecskemétiként kezdő Kovács Véda is. Berkes-Kaiser vezetésével azonban hamar visszavette az előnyt a KNKSE, a beálló egymás után három gólt is elért. A félidő utolsó tíz perce gólokban gazdag és látványos játékot hozott, végül a szünetben 18–17-re a házigazda vezetett.

A második játékrész elején ismét Kovács Véda volt eredményes, aki a következő tíz percben négyszer is betalált volt csapata ellen.

Emiatt a KNKSE már négygólos hátrányban is volt, ám nem adta fel egy pillanatra sem. Iványi és Porobic is zsinórban kétszer-kétszer talált a kapuba. Ekkor felzárkózni még nem tudott a KEcskemét, de azt elkerülte, hogy nagyobb különbség alakuljon ki a két gél között. Az utolsó tíz percre úgy fordultak rá a csapatok, hogy Porobic találatával 28–25-nél háromra jött fel a vendég hölgykoszorú. Sőt, Kollár és Moharos góljaival minimálisra tudta csökkenteni hátrányát Mátrai Péter együttese. Az utolsó öt percre viszont szétesett – főleg védekezésben – a KNKSE, ezt a periódust 5–1-re megnyerte a PEAC, és így a meccset is behúzta.

– Hatalmas gratuláció jár a csapatomnak, hiszen nagyon sok hiányzónk van – értékelt Mátrai Péter, a kecskemétiek vezetőedzője. – A meccs napján derült ki, hogy betegség miatt nem számíthatunk Jámbor-Herceg Rékára és Lukács Katára, illetve sérülés miatt Radva Erzsébet és Nagy Enikő sem tudott a rendelkezésünkre állni. Őket valószínűleg meg is kell majd műteni. Ennek ellenére így is mindent kiadtak magukból a lányok. Ha van plusz egy emberünk, akkor könnyedén meglehetett volna a győzelem is, de így is volt esélyünk a pontszerzésre. Sajnálom a végjátékot, ott ment el a meccs, mert elfáradtunk fejben.

Pécsi Egyetemi Atlétikai Club–Kecskeméti NKSE 34–29 (18–17)

A KNKSE gólszerzői: Porobic 10, Berkes-Kaiser 8 (5), Iványi 3, Moharos 3, Kollár 3, Szatmári 2.

Kiállítások: 8 perc, ill. 4 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 5/5