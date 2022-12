A hazaiak a 15. helyet foglalják el jelenleg a tabellán, miután az elmúlt fordulóban Soroksáron tudtak győzni 2–1 arányban, ez pedig azt jelentette a számukra, hogy egy kissé sikerült eltávolodniuk a kieső zónától. A fővárosi csapat az eddig lejátszott tizennyolc mérkőzéséből ötöt megnyert, hat alkalommal döntetlent játszott, hétszer pedig vesztesként hagyta el a pályát. Mátyus János irányítása alatt jóval harcosabb arcát mutatja a csapat, mint korábban, és a mérkőzéseken a végsőkig küzdenek annak érdekében, hogy sikert tudjanak elérni. Így lesz ez minden bizonnyal vasárnap is, amikor a Tisza-parti kisváros csapatát fogadják, amely a Dorog elleni vesztes mérkőzéssel esett csorbát a Békéscsaba elleni győzelemmel kiküszöbölte. A tiszakécskeieknél is nemrégen történt edzőváltás, így még csiszolódnia kell edzőnek és játékosoknak egyaránt, hogy jól összeszokjanak.

Ennek jelét már megmutatták az elmúlt fordulóban, amikor a városi sportcentrumban le tudták győzni 2–0 arányban a jelenleg kieső helyen álló Békéscsabát.

A találkozó második gólját az a Geiger Norbert szerezte, aki eddig tulajdonképpen adós maradt a gólokkal, bár az is igaz, hogy nem is sok lehetőséget kapott eddig sem Visinka Edétől, sem pedig Klausz Lászlótól, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy sérülés is nehezítette a játékát. Az őszi szezonban ez volt az első találata.

– Örültem annak, hogy végre a kezdőcsapatban kaptam szerepet – jelentette ki a játékos. – Ezt próbáltam meghálálni minél jobb játékkal, a góllal, szerencsére győzelemmel tudtuk elhagyni a pályát a Békéscsaba ellen – mondta Geiger Norbert. – A gólom előtt bal oldalról jött a beadás, de túlságosan a rövid sarokra. Próbáltam betolni középre, Horváth Zoli szépen zárta a védőt, így sikerült a hosszú sarokba lőni a labdát. A válogatott miatti két hét szünet jól jött nekünk, volt mit megbeszélni az öltözőben és a pályán egyaránt. Nagyon jó edzéseket tartott a mester, próbálta a csapatkohéziót erősíteni és a játékrendszereket csiszolni ebben a két hétben, és ez eredményesen sikerült. Szeretnénk megnyerni a hátra­lévő két idegenbeli mérkőzést is, mert akkor ott lennénk a táblázat közepén, és kedvező pozícióból várhatnánk a tavaszi mérkőzéseket.

Klausz László is hasonló szellemben nyilatkozott: – Örülünk annak, hogy sikerült a Békéscsabát legyőznünk. A még hátralévő két idei mérkőzésen két felszálló ágban lévő csapattal, a Budafokkal és a Mosonmagyaróvárral fogunk találkozni. Úgy néz ki, hogy ezeken a mérkőzéseken két középcsapat fog egymás ellen játszani. Mi jelenleg ott a 14. helyen állunk. A két találkozótól olyan derbit várok, ahol jó és koncentrált játékkal el tudunk hozni néhány pontot – tette hozzá a vezetőedző.

A vasárnapi mérkőzés 13 órakor kezdődik a Budafoki MTE sporttelepén.

A Merkantil Bank Liga NB II. állása

1. Diósgyőr 18 13 1 4 36–16 40

2. Pécsi MFC 18 9 9 – 21–12 36

3. Szeged-Csanád G.A. 18 10 4 4 23–16 34

4. MTK Budapest 18 9 5 4 52–32 32

5. Gyirmót 18 9 3 6 31–19 30

6. Csákvár 18 7 6 5 25–20 27

7. Soroksár 18 7 5 6 29–29 26

8. Haladás 18 7 5 6 25–25 26

9. Ajka 18 7 4 7 26–25 25

10. Mosonmagyaróvár 18 7 3 8 19–25 24

11. ETO FC Győr 18 6 5 7 19–18 23

12. Siófok 18 6 5 7 19–26 23

13. Tiszakécske 18 6 4 8 19–24 22

14. Nyíregyháza 18 6 3 9 25–25 21

15. Budafok 18 5 6 7 19–27 21

16. Szentlőrinc 18 5 5 8 25–29 20

17. Kazincbarcika 18 5 5 8 22–32 20

18. Békéscsaba 18 4 5 9 26–32 17

19. Kozármisleny 18 4 3 11 22–37 15

20. Dorog 18 3 4 11 19–33 13