A Tata kezdte jobban a mérkőzést, Vass Ákos és Kiss Martin góljaival nyitottak a hazaiak, majd Sárosi Ádám és Kreisz Márk találataira a kecskemétiek részéről Szeverényi Bence és Szakály Benedek válaszolt. Utóbbi egymás után háromszor is eredményes volt, és a 10. percben már a KTE vezetett, 5–6. A tatai csapatban Vass és Sárosi vitte a prímet, ami a gólszerzést illeti, de túl az első félidő felénél csupán 8–8 volt az állás. A játékrészből csak két perc volt hátra, mikor már hárommal vezettek a hazaiak, ekkor Lukács Soma és Horváth Andor talált be a hírös városiaktól, ám az utolsó másodpercben még Molnár Marcell is túljárt Kucsera Balázs eszén, így a szünetre kétgólos előnnyel ment a Tata, 16–14.

A második félidőt a Kecskemét nyitotta góllal Csuzi Milán révén, ám Vass, Igali Gergő és Kiss is betalált a hazaiaknál, így a 40. percben már négy gól volt a különbség. Ekkor jött egy kétperces kiállítás, melyet a Tata játékosa, Tass Barnabás kapott. Ezt kihasználva egy 3–0-s futást mutatott be a Kecskemét, és ismét szoros lett a csata.

Sőt, egy hétperces hazai gólcsendet kihasználva a meccs utolsó negyedében egyenlíteni tudott a KTE, 20–20 állt ekkor az eredményjelzőn.

A következő két percben viszont a Tata volt higgadtabb, ellépett 23–20-ra és ez mindent eldöntött. A meccs vége azonban így is rendkívül feszülten zárult, az utolsó három percben öt kiállítást, egy piros lapot és egy kék lapot is felmutattak a játékvezetők. A végeredmény 23–21 lett.

– Azt kaptam ettől a meccstől, amit vártam – értékelt Tóth Norbert, a kecskemétiek vezetőedzője. – Nagyon készültünk erre a találkozóra, és az elmúlt néhány mérkőzésünket tekintve most játszottunk a legjobban. Végre a hozzáállásunk is megfelelő volt, kiválóan küzdöttünk, annak ellenére, hogy végül két góllal alulmaradtunk. A játékvezetőkkel nem szeretek foglalkozni, de sajnos ezúttal kiesett az irányítás a kezeik közül. Amiatt bosszús vagyok, hogy ha támadásban okosabbak vagyunk és kihasználjuk ellenfelünk taktikai hibáit, akkor sikeresebbek lehettünk volna, azonban a fontos szituációknál rendre mi is belehibáztunk. Azt kértem a fiúktól, hogy jó meccsel zárjuk le ezt a fél szezont, ezt megkaptam. Azt gondolom, az elmúlt meccseinket nézve négy ponttal is többünk lehetne most a téli szünet előtt, de ezen már nem tudunk változtatni. Januárban folytatjuk, úgy kell visszatérnünk, hogy mindent megteszünk a céljaink elérése érdekében.

Tatai AC–KTE-Piroska Szörp 23–21 (16–14)

A KTE gólszerzői: Szakály 8 (3), Lukács S. 3, Csuzi 2, Horváth A. 2, Szeverényi 2, Forgács 1, Horváth B. 1, Papp I. 1, Deák 1.

Kiállítások: 10 perc, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3