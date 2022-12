A kaposvári gárda az elmúlt három meccsén vereséget szenvedett, és talán a legfájóbb számukra a Honvéd elleni, amelyet a múlt hétvégén buktak el egy ponttal. Ennek fényében egészen biztos, hogy borzasztóan nehéz összecsapás vár Forray Gábor tanítványaira szombaton este, hiszen a Somogy megyei gárda hol máshol, ha nem otthon szeretne javítani mérlegén. A hírös városiak szerdán nyertek a fővárosban, ami pozitív töltetet adott a csapatnak, és természetesen a szombati találkozón is győzelemre törnek.

– Hat nap alatt a harmadik mérkőzés jön számunkra – mutatott rá Forray Gábor vezetőedző. – A fő feladatunk, hogy mentálisan és fizikálisan felfrissítsük a csapatot szombatra. Pozitív töltetet kaptunk a szerdai, Honvéd elleni győzelemmel, ami nagyon fontos volt számunkra. Ismét egy nehéz összecsapás előtt állunk. A kaposváriak számára nem úgy alakultak az eredmények, ahogy tervezték, így biztosan kettőzött erővel készülnek ellenünk. Tele vannak tapasztalt játékosokkal: Hendlein, Krnjajszki, Bogdán és Csorvási nagy rutinnal bír a ligában. Minőségi légiósok is vannak keretükben. Petersen elképesztően jó hármasdobó, talán a legjobb mutatóval rendelkezik idén. Az amerikai Griffin is ponterős, szintén jó keze van. Hughes pedig palánk alatt teljesít kiválóan. A fiataljaik korosztályos válogatottak, kompakt együttest alkot tehát a Kaposvár. Tudnak magas szerkezetben játszani, gyakran a mezőnyben magas hármas pozíciójú játékossal állnak ki. A támadási potenciáljuk megvan, főleg hazai pályán kifejezetten sok pontot szereznek. Nekünk a fő feladatunk, hogy ez próbáljuk megakadályozni. A legutóbbi, Honvéd elleni meccsen a védekezésünk jól működött, ezt kell még jobban tökéletesíteni. A somogyiak védekezésben sok variációt használnak. Hol területet védenek, hol embert fognak, hol váltanak, erre is fel kell készülnünk. Fontos lesz, hogyan tudunk ezekre reagálni. Bízok a csapatomban. Nehéz mérkőzésre, és KTE-győzelemre számítok. Remélem, hogy sokan elkísérnek minket szurkolóink közül, a Honvéd ellen is sokat jelentett támogatásuk - tette hozzá a szakember.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik, a kaposvári kiscsarnokban.