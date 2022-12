Szerdán és csütörtökön is kettő tréning szerepel a programban, ezt követően pedig pénteken egymás közötti játékkal zárja le az esztendőt Szabó István csapata. Sok pihenőt ezután sem kapnak a játékosok, hiszen az új év második napján már edzést vezényel a szakmai stáb, majd január 3-án, kedden 13 órakor a másodosztályban szereplő Békéscsabát fogadja a tél első edzőmeccsén a KTE. A lila-fehérek ezt követően repülőre szállnak másnap reggel, az úticél pedig Törökország lesz, ahol tíz napig edzőtáborozik az élvonalban második helyen telelő gárda. Ezalatt külföldi csapatokkal mérkőznek meg a kecskemétiek, összesen négy felkészülési találkozót vívnak majd Belekben, majd hazatérésük után már bajnoki ritmusra állnak át.

Az MLSZ elkészítette már a tavaszi szezon első fordulóinak sorsolását is, így eldőlt az is, mikor vív először tétmeccset a KTE. A drukkereknek már csak egy hónapot kell várnia a rajtig, hiszen január 29-én, vasárnap 17 óra 30 perckor a MOL Fehérvár FC-t fogadja majd a Kecskemét a Széktói Stadionban. Az első négy körben egyébként a címvédő Ferencvároshoz is utaznak majd Szabó Istvánék, az újonc február 18-án látogat a Groupama Arénába.