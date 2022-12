Az év végi hadjáratban eddig jól teljesített a ScoreGoal Kecskemét Futsal együttese, hiszen a Haladás elleni rangadón kívül mindegyik meccsét megnyerte. A jövő héten hétfőn és pénteken is idegenben szerepelnek a kecskemétiek, hétfőn az ELTE-BEAC, majd pénteken a Rubeola FC Csömör vendégei lesznek.

A hétfői ellenfél, a fővárosi ELTE-BEAC ellen 6–1-re tudott nyerni a ScoreGoal még az ősszel a Messzi István sportcsarnokban, és ezúttal is az a céljuk, hogy bezsebeljék a felsőház elérése szempontjából értékes három egységet.

A sereghajtó legutóbb a Csömört 8-0-ra tudta megverni, és ezzel megszerezték első győzelmüket a bajnokságban. A hírös városiak a Nyírbátor és az Újpest felett arattak diadalt, így mindkét csapat sikerrel a háta mögött várhatja a hétfői ütközetet.

–Az Újpest elleni győzelemmel nagy lépést tettünk céljaink felé, hogy ott legyünk felsőházban – értékelte a csapata helyzetét Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Az előttünk álló mérkőzésekre is maximális alázattal és koncentrációval kell készülnünk, hiszen nem mindegy, hogy hányadik helyről várhatjuk majd a folytatást ebben a kiélezett bajnokságban. A hétköznapokban a legfontosabb feladatunk, hogy a regeneráció rendben legyen, hiszen erőltetett a menet, fokozott terhelésnek vannak kitéve a játékosok. Természetesen a taktika, és saját játékunk csiszolása is középpontban maradt. Az ELTE-BEAC nagy energiákat tesz ki a pályára, küzdenek az utolsó leheletükig, ezt megtapasztalhattuk már Kecskeméten, akkor is megnehezítették a dolgunkat az első félidőben. Most jó formában vagyunk, a legutóbb tapasztalható teljesítményt kell nyújtanunk, és akkor megszerezhetjük a fontos győzelmet a fővárosban is.

A mérkőzés 20 óra 15 perckor kezdődik, a Sport11 Sport és Szabadidőközpontban.