A két csapat őszi összecsapását 6–1 arányban nyerte a hírös városi alakulat, így érthető volt, hogy mindenképpen a győzelem igényéhez utaztak az egyetemistákhoz. Akiknek a mérkőzés elején sikerült egy kicsit ráijeszteni a kecskemétiekre, hiszen egy jó szabadrúgás-variáció után Szekér révén megszerezték a vezetést, 1–0. A bekapott gól azonban nemhogy nem fogta meg, inkább felébresztette az első percekben szunnyadó kék oroszlánokat, és Miloviac és Bencsik révén két percen belül fordítottak, 1–2. Az első felvonás további részében is a hírös városi gárda dominált, rendre dolgozták ki a helyzeteiket, ám vagy a hazai védelem végezte jól a munkáját, vagy pedig a befejezés volt pontatlan. A szünet előtt aztán még Hadnagy is megvillant, így 1–3-as vendégvezetéssel ért véget az első húsz perc.

A fordulást követően felgyorsultak az események, amint útjára indult a labda, már szedhették is ki a fővárosi kapuból. Újfent Hadnagy volt eredményes, 1–4. Nem szeretett volna Bencsik sem lemaradni az erdélyi csapattársától, és a 25. és 26. percben mindjárt két gólt is szerezve elérte a mesterhármast, 1–6. Ráérzett a gólszerzés ízére a kecskeméti alakulat, és nemhogy kiengedtek volna, hanem további nyomást gyakoroltak az ELTE-BEAC-ra. A 27. percben Mánya először, Hadnagy pedig harmadszor vette be a fővárosi kaput a mérkőzésen, 1–8. Az egyetemisták a tetemes hátrány ellenére is mentek becsülettel, és a hajrában két találattal is tudtak szépíteni, amelyek közé még egy kecskeméti Milovac-gól is ékelődött, így a végeredmény 3-9 lett az SG Kecskemét Futsal javára.

– A mérkőzés eleje döcögősen indult kissé, aztán megmuttatuk, hogy mi vagyunk a jobb csapat – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek szakmai igazgatója. – A második felvonásban még több energiát tudtunk mozgósítani. Pontosan végrehajtották a játékosok, amit elterveztünk, így megérdemelten nyertünk. Még két nagyon fontos meccs vár ránk karácsonyig, amelyeket szeretnénk szintén megnyerni. Pénteken a Csömör vendégei leszünk. Az elsődleges, hogy a regeneráció a helyén legyen, és természetesen taktikailag is felkészülünk belőlük, hogy elhozzuk a három pontot onnan is.

ELTE-BEAC–ScoreGoal Kecskemtét Futsal 3–9(1–3)

Budapest, vezette: Vass István, Karsai Roland.

ELTE-BEAC: Oswald – Szini, Kiss G., Tarjáni, Szekér. Csere: Juhász – Gémesi, Fülöp, Spáth, Szokoli, Panyi, Kubitsch, Horváth D., Appl. Vezetőedző: Béni Zoltán.

Kecskemét: Rigó – Biró, Öreglaki, Mánya, Hadnagy. Csere: Nyerges – Bencsik, Kajtár, Ristic, Milovas, Haász, Sánta. Sportigazgató: Marko Gavrilovic.

Gól: Szekér a 3., 38., Szini a 29., illetve Milovac a 4., 34., Bencsik az 5., 25., 26., Hadnagy a 20., 21., 27., Mánya a 27. percben.