Forray Gábor utoljára akkor részesült ilyen rangos elismerésben, amikor még az utánpótlásban dolgozott Kecskeméten. Az, hogy ő kapta meg az elismerő címet az országos sportnapilaptól, meg is lepte, ugyanakkor nagy örömöt is okozott neki.

– Én még ahhoz a generációhoz tartozom, amely hosszú évtizedek óta rendszeresen lapozza a Nemzeti Sport hasábjait – nyilatkozta a mester. – Régen és napjainkban is mérvadó a szerkesztőség véleménye. Nem tagadom, meglepett, amikor értesültem róla, hogy engem neveztek meg a 2022-es esztendő edzőjének, nem számítottam rá. De természetesen nagy büszkeséggel tölt el, és értékes visszacsatolás is számomra atekintetben, hogy azt a munkát, amelyet Kecskeméten végzünk közösen a kollégákkal, játékosokkal és szurkolókkal, azt országosan is értékelik és elismerik.

A megtisztelő cím tehát meglepte, arról ugyanakkor van bőven elképzelése. Hogy mivel szolgált rá ő és vele együtt a csapata, pontosabban az egész egyesület is erre az elismerésre.

– A 2021/22-es idény elején a szakértők a csapatot nem várták még a rájátszásba se. Mi pedig következetes és kemény munkával megmutattuk – mint az eddigi években is mindig -, hogy a KTE egy erős csapat, képesek vagyunk bravúrokra és stabil szereplésre. Rácáfoltunk az előzetes várakozásokra, és a kupában bronzérmet akasztottak a nyakunkba, a bajnokságban pedig a legjobb négy közé jutottunk.

Természetesen helyén kell kezelnünk ezeket a sikereket, és továbbra is azon kell dolgoznunk közösen, hogy az előttünk álló szezonokban is megálljuk a helyünket.

Reális célok mentén kell folytatnunk a munkát, az álmokat, vágyakat külön kell választani. A mai világban minden nap bizonyítani kell, és a maximumot beletenni, hogy megfeleljen az ember az elvárásoknak, és még tovább tudjon fejlődni. Én úgy gondolom, hogy jó úton járunk, persze a hibáinkat is látom, amelyeket javítanunk kell. Az már eldőlt, hogy 20223-ban is ott leszünk a Magyar Kupa nyolc csapata között, és persze az a célunk, hogy a bajnokság rájátszásában is ott legyünk az alapszakasz végén.

Forray Gábor soha nem ment el szó nélkül a szurkolóktól hazai pályán, de idegenben is kapott támogatás mellett, ezúttal is volt – többek között – hozzájuk is szava.

– A szurkolóknak azt üzenem, hogy minél többen jöjjenek és buzdítsanak minket, legyen szó az U23-as vagy az NB I.-es felnőtt csapatunkról. Annál is inkább, mert nélkülük mit sem érnek a győzelmek, a sikerek.

Ők azok, akik át tudnak minket lendíteni a holtpontokon. Minden sportoló, edző vágya, hogy kiváló atmoszférájú meccseken bizonyíthasson. A játékosoktól azt kérem, hogy dolgozzanak továbbra is keményen, mert csak az viszi őket előre. Az a győzni akarás, ami rájuk jellemző, az továbbra is ott lobogjon bennünk. Az edzőkollégák kapcsán pedig azt szeretném elmondani, hogy sajnos jelenleg kevés az élvonalban a magyar vezetőedző. Bízom benne, hogy idővel egyre többen leszünk. Ne adja fel senki azt az álmát, hogy NB I.-es tréner legyen, dolgozzon és tanuljon folyamatosan, hogyha megkapja a lehetőséget, akkor még egy lapátot rátéve megmutassa tudását. A kecskeméti kosárlabda számára pedig azt kívánom, hogy még ugyanúgy versenyben tudjunk lenni még a szezon legvégén, ahogy azt a 2022-es esztendőben is tettük.