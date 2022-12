Csalódást jelentett a mögöttünk álló év első felében a ScoreGoal Kecskemét Futsal játékosai, vezetői, szurkolói számára, hogy a csapat a férfi futsal NB I.-ben az alapszakasz lezárta után az alsó ágon folytathatta a szereplését a 2021/22-es idény záró fázisában. Az alapcél így a 2022/23-as idényhez képest nem változott, a cél ezúttal is minimum a felsőházi szereplés a rájátszásban. Erre jelen pillanatban minden reményük meg is van a hírös városi kék oroszlánoknak, hiszen a csapat tizenhét forduló után jelenleg a 3. helyen áll tabellán. Vercz Tamás, a ScoreGoal ügyvezető elnöke tekintett vissza a nyártól az idáig vezető útra.

– A 2022/23-as idényt rengeteg munkával kezdtük, és még többel folytattuk. Jól tudtuk, hogy az utánpótlásban a kiemelt NB I.-es tagság, továbbá a felnőtt élvonalban a tizenkét csapatosra bővült liga 2022 őszétől újabb kihívások elé fog állítani minket. Ennek a kettős feladatnak a megfelelő teljesítése határozta meg a nyári átigazolási stratégiánkat, és alapvetően az összes háttérmunka, az orvosi protokoll és rehabilitáció, az erőnléti edzések, valamint a marketing megszervezését. A hitvallásom két alapja az állandó fejlődés, illetve az, hogy mindig a lehetőségekből adódó száz százalékot tegyük le az asztalra, ez volt a célunk az idén ősszel is.

Úgy gondolom, hogy ezek ebben a félévben kisebb-nagyobb zökkenőkkel megvalósultak, ám még mindig csak az utunk felénél járunk.

Ezen út nyári kezdését elsősorban személyi változások fémjelezték, ugyanakkor – elsősorban a felnőtt keretben – nem került sor földindulás-szerű változásokra. – A felnőtt csapatnál egy teljesen új szakmai stáb kezdte meg a munkát nyáron, és érkeztek új igazolások is a felnőtt kerethez, akik komoly erősítést jelentettek, ám a legnagyobb eredményünk talán mégis az volt, hogy a tavalyi csapat magját sikerült megtartani. Marko Gavrilovic és Soltész Levente vezetésével egy nagyon kemény, a magyar NB I.-ben is különlegesen erős felkészítés vette kezdetét, amit a srácok nem csak hogy túléltek, de hiszem, hogy profitáltak is belőle. A bajnoki sorsolásunk az ősz elején nem tűnt túlságosan kedvezőnek, hiszen minden élcsapattal idegenben kezdtünk, ám az az időszak tökéletes volt arra, hogy felmérjük és elhelyezzük magunkat az erősorrendben. Így egy szombathelyi idegenbeli döntetlen, vagy éppen egy veszprémi siker jó alapot tudott adni az alapszakasz hátralévő mérkőzéseire.

Hátradőlni azonban még nincs okunk, hiszen még semmit nem értünk el, hiába a karácsonyi előkelő harmadik hely, a célunkat még nem értük el, ami nem kevesebb, mint bekerülni a legjobb négy közé.

Ehhez azonban még rengeteg munkára lesz szükség, és ennek érdekében sok mérkőzést kell sikeresen megvívni. Mivel látom azt a munkát, amit napról napra végeznek a játékosok, látom azt a csendes odaadást, ami jellemzi a csapatot, tudom, hogy el fogjuk érni azokat a bizonyos célokat, amiket kitűztünk magunk elé.

Az utánpótlásban is jelentős változás következett be a 2022/23-as idényben, hiszen a két (a keleti és a nyugati) első osztályt az MLSZ összevonta, így egy rendkívül nehéz, ám annál minőségibb bajnokságba csöppent az egyesület utánpótlás csapata. – Móra Viktor vezetésével az U17-es és az U20-as csapatokra is új kihívások vártak. Habár a srácok nagyszerűen teljesítenek, hiszen mindkét bajnokságban a tabella első felében állnak, már látjuk a hiányosságokat is. Azok a klubok, akik tudták növelni az elmúlt években az edzésszámot, jóval előrébb járnak, mint mi. Ezek a csapatok már nem a nagypályán szerzett képességekből élnek meg, hanem tudatos munkával megszerzett a futsalspecifikus tudásból. A 2023-as év egyik legnagyobb utánpótlás kihívása nálunk is éppen ez lesz, növelni a futsallal töltött edzésidőt. A legkisebbeknél, a Darko Ristic által irányított U15-ös korosztálynál egy nagyszerű, lelkes gárda kezd kialakulni. Ők a megyei bajnokságban szerepelnek, és ahogy az várható is volt, fiatal koruk ellenére sikeresen veszik az akadályokat. Hangsúlyozom, itt nem az eredmény a fontos, hanem hogy megismerjék, megkedveljék a futsalt, és annak minden szépségét.

Az ügyvezető elnök nagyon fontosnak tartja az utánpótlásképzés fejlesztését, ráadásul azon a téren már pozitív fejleményekről is beszámolhat.

– Rögös az út egy fiatal játékos számára a felnőtt csapathoz odakerülni, de vannak már jó példák is, mint például a 17 éves Kajtár Mátyás, vagy éppen a 18 éves Haász Benjamin, akik ma már nemcsak hogy a kecskeméti felnőtt kerettel készülnek, hanem az U19 utánpótlás-válogatott oszlopos tagjai is.

Az egyesületnek egyúttal az infrastrukturális lehetőségei is bővültek, bővülni fognak. – Meghatározó mérföldkő a klub életében az új sportcsarnok megépítése és birtokbavétele a Katona József Gimnáziumban. Erre leghamarabb 2023. március hónapban kerülhet sor. Így a Scoregoal-család egy olyan új komplexumba költözhet be rövid időn belül, ahol a legkisebbektől a felnőtt korosztályig mindenki edzhet és játszhat mérkőzéseket. Ez a nagy felelősség mellett óriási lehetőséget is ad a klub számára, és újabb fejlődési impulzust jelenthet nemcsak a kecskeméti, hanem az országos futsalnak is. Az előttünk álló új esztendő tehát rengeteg kihívást és munkát tartogat, ám biztos vagyok benne, hogy a stabil alapokat letettük, és kellő alázattal lépésről lépére haladunk céljaink felé – jelentette ki Vercz Tamás.