Nem vesztegették az időt a csapatok meccs eleji tapogatózásra, nagy lendülettel kezdték a mérkőzést. A hazai alakulat az első támadásból megszerzett előnyét jól őrizte, rendre egy-két góllal ellenfele előtt járt. A hetediktől a tizenkettedig percig azonban érintetlen maradt az Ajka hálója, így a vendégek egyenlíteni tudtak, 6–6. Ezután is akadoztak a kecskeméti támadások; egy Horváth Andor találattól eltekintve továbbra sem tudott eredményes lenni Tóth Norbert legénysége, így amikor az Ajka megfordította a meccs állását, 7–8-as állásnál a hazai tréner magához is rendelte fiait. Rövid időre megrázta magát a KTE, visszaszerezte előnyét, ám nem sokkal később újra gödörbe kerültek a hazaiak; rengeteg hibával kézilabdáztak, így a 23. percben már három góllal is vezetett a Veszprém megyei alakulat. Az ajkaiak hálóőre sem könnyítette meg a Kecskemét dolgát, ráadásul a hibák számát sem sikerült leszorítani, így három gólos vendégelőnnyel, 18–21-es állással vonultak az öltözőbe a csapatok.