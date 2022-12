A Kecskeméti RC nyáron alapvetően meg tudta tartani a keret gerincét, hiszen a kubai trió, Baserio, Fundora és Argilagos is elkötelezte magát a klub mellett, melléjük pedig érkezett a magyar válogatott Keen Cameron, valamint több ígéretes fiatal. A klub koncepciója is az, hogy nevelni szeretne a légiósok rutinját is felhasználva, és ez egyelőre jól is működik. A Kecskemét hét mérkőzést nyert meg, ami egyértelműen sikernek tekinthető, ennek köszönhetően a 3. helyről várják a folytatást Nagy Józsefék.

– Az utolsó mérkőzésünket december 18-án játszottuk a MÁV Előre ellen, ezt követően mindenki kapott egy kis pihenőt, ebben az időszakban át lehetett gondolni a mögöttünk hagyott őszi szezont is – mondta Nagy József, a Kecskeméti RC vezetőedzője. – Megnézve az eredmények azt láthatjuk, hogy hét mérkőzést nyertünk, csak azt sajnálhatjuk, hogy nem a legjobb szettarányokkal. Ennek ellenére a hét győzelem önmagában kifejezetten jó teljesítmény az alapszakasz első felében. Nem zártunk rossz félidőt. A srácokkal most újra elkezdtük már az alapozást, folyamatosan edzünk, készülünk a következő mérkőzésekre – tette hozzá a tréner.

A két ünnep között újra edzésbe állt a KRC, jelenleg viszont a labdáknak nem feltétlen kell előkerülnie a zsákból.

– Kedden kezdtük el újra a munkát, ez nevezhető egy új alapozásnak, az állóképesség fejlesztésén van most a hangsúly. Egy hét szünetet kaptak a srácok, azt az időszakot vissza kell hozni valahogy, úgyhogy erős intenzitású, igen megterhelő edzések lesznek, a labdát kicsit háttérbe szorítjuk – mondta Nagy József.

Sokat már nem kell várni a folytatásra, hiszen január 11-én Magyar Kupa mérkőzés vár a kecskemétiekre, a Szegedet fogadják hazai pályán.

Mivel az odavágón 3–0-ra nyert a KRC, a négy közé jutást gyakorlatilag biztosra vehető. A kedvező sorsolás miatt is szeretné nagyon komolyan venni a sorozatot Nagy József.

– A Magyar Kupa ugyanúgy prioritást élvez, mint a bajnokság. Nagyon szeretnénk bejutni a legjobb négybe. A január már igen sűrű lesz, előfordul majd az is, hogy hetente két mérkőzés vá ránk, a kupa mellett a bajnoki fordulókat is pörgetni kell. A Szeged elleni visszavágó után sem lesz már sok időnk, hiszen négy nappal később a Kazincbarcikát fogadjuk. A bajnokságban mindenképpen a felsőházban akarunk zárni, ami ebben a sűrű mezőnyben nem lesz egyszerű feladat – mondta Nagy József a januári program kapcsán.

A KRC vezetőedzője szerint a tavalyi évhez képest már mindenképpen látható, hogy előre tudott lépni a gárda, ez a győzelmek számában, illetve a játékon is tetten érhető a helyezésről nem is beszélve.

– A tavalyi szezonban az ötödik és a hatodik hely környékén tanyáztunk végig. A kupában bejutottunk akkor a négy közé, de ha a bajnokságot nézem, már most bravúr az, hogy harmadik helyen tudunk telelni – tette hozzá Nagy.

A rendkívül kiegyenlített bajnokságban minden győzelemnek, illetve minden vereségnek hatalmas jelentősége van. A Kistext elleni meglepő fiaskó nem hiányzott a Kecskemétnek sem, de sorsuk még mindig a saját kezükben, nagyon jó eséllyel szállhatnak a harcba a felsőházi tagságért.

– Pont arról beszéltem a srácoknak, hogy sok olyan meccsünk volt az utóbbi időben, melyek sorsfordítóak voltak, illetve később azok lehetnek. A Kistext elleni vereség például ebbe a kategóriába tartozott, sokkal egyszerűbb dolgunk lett volna, ha akkor nyerni tudunk. Nem így sikerült, így most a Kazincbarcika elleni derbi lesz olyan, mely sok mindenről dönthet akár, erre fókuszálunk már – zárta gondolatait Nagy József.