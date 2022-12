Az egybegyűlteket S. Juhász Attila egyesületi elnök, Karakas Ferenc elnökhelyettes, Parti Gyula szakmai igazgató, valamint az MLSZ BKMI igazgatója, Losonczy László köszöntötte. S. Juhász Attila elmondta, az utóbbi években mindig valamilyen kihívással kellett megküzdeniük, ezért már az is örömteli, hogy két év szünet után újra összejöhettek az év végén a csapatok, az edzők és a szülők.

– Ebben az évben is meg kellett felelni különböző kihívásoknak, a vírushelyzet után jött a háború, illetve annak hatásait. Bízom benne, hogy hamarosan visszatérhet az életünk a normális kerékvágásba. Szerencsére nagyon sok fiatallal vagyunk körülvéve az egyesületben, így mi is annak érezhetjük magunkat. Talán ennek is köszönhető, hogy idén is tudtunk szintet lépni. Csapataink szinte kivétel nélkül a régiós bajnokságokban szerepelhetnek – csak a felnőtt együttesek jelentenek kivételt – innen már csak az országos van feljebb, de azt látjuk, hogy itt már sokkal jobban felkészült ellenfelekkel találkozunk, mint a megyei ligákban, jobban meg kell dolgozni a sikerekért.

Örömteli a Körzet Központ cím megszerzése, amin keresztül több korosztályban is versenyeztetjük a Bozsik korosztályok, emellett a női szakág is szépen fejlődik, folyamatosan nő a létszám, itt kiemelt központi státuszban vagyunk

– mondta S. Juhász Attila az idei évről.

Az egyesület elnöke hozzátette, sikerült méltó módon megemlékezni a klub 30. születésnapjáról is, szeretnének tovább fejlődni, hogy további szép születésnapokat ünnepeljenek. A koronavírus miatt nehéz volt pótolni a kieső létszámot, hiszen nem járhattak óvodákba, de ez a tendencia is lassan megfordulni látszik. Megvalósultak beruházások is, ami a kis korosztályok munkáját is segíti.

– Az elért eredményekben mindenkinek megvan a szerepe, minden kollégára szükség van, míg a szülők természetesen szintén áldozatot hoznak azzal, hogy mindig támogatják a gyerekeket abban, hogy ott legyenek az edzéseken. Hogy profi sportoló lesz-e a gyerekekből, azt nem tudhatjuk, de fontos, hogy olyan egészséges felnőttek legyenek, akiknek fontos szerepet tölt be az életében a sport. Emellett köszönettel tartozunk azoknak a cégeknek is, akik évről évre folyamatosan segítenek minket társasági adójukkal, vagy ezen felül konkrét támogatással – zárta gondolatait S. Juhász Attila.

Ezt követően átadták a csapatok egyéniségeinek járó díjakat az edzők véleménye alapján.

A csapatok egyéniségei:

U7: Farkas Felipe

U8: Szabó Áron

U9: Okoro Kamsiyochi Kelen

U10: Lakatos Norbert, Fülei Antal István

U11: Lajter Kristóf

U12: Német Kolos

U13: Vostyár Dávid

U14: Rafael János

U15: Dóka Dávid

U16: Kothencz Kolos

U17: Fleig Áron

U19: Huszka Péter

Felnőtt: S. Juhász Tamás

Leány szakág:

U7-U13: Katona Noémi

U14: Baranyi Dorina

U16: Szaszkó Tiara

U19: Szöllősi Lora Lotti

Felnőtt: Túri Kata

Karakas Ferenc elmondta, hogy nagy dolog, hogy már a 30. karácsonyra gyűlnek össze, sok olyan kollégájuk van, aki már meg is érte akár bőven is ezt a kort. Nagyon fontos minden tevékenység során az, hogy az adott csoport mennyire veszi azt komolyan. A családias és biztos légkört folyamatosan igyekeztek megteremteni.

Pompomos előadásokkal is színesítették a műsort

Fotós: Nyitray András

– Amikor 30 évvel ezelőtt elkezdtük a munkát, az volt a célunk, hogy utánpótlás-nevelő klub legyünk. Ez meg is valósult, rengeteg örömmel. Sok olyan fiatalember került ki, akikre büszkék lehetünk. Az a lényeg most is, hogy a gyerekek napjai úgy teljenek, hogy legyen meg az egyensúly, akár a mozgásról, a tanulásról, vagy a szórakozásról van szó. Sok problémát kellett megoldanunk, de az jó visszaigazolás, hogy januártól mostanáig 130-nál is több gyerek jelentkezett hozzánk idén, ebből persze volt, aki lemorzsolódott különböző okok miatt. Örömteli az is, hogy felnőtt csapataink zömében a saját nevelésű játékosokra épül – mondta Karakas Ferenc.

A műsor több meglepetéssel zárult, hiszen először a Hands Up Táncstúdió produkcióját láthatták a gyerekek, pompomos és aerobik elemekkel, majd az egyesület ajándékait oszthatták ki a játékosoknak az edzők minden korosztályban.