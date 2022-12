A két gárda őszi, debreceni összecsapásán a cívis városiak örülhettek a sikernek, így van miért visszavágnia a ScoreGoalnak. A tabellára tekintve ugyanakkor jelenleg a Kecskemét áll jobban, ugyanis három egységgel előzi meg a Debrecent. A hírös városiak a képzeletbeli dobogó harmadik fokán állnak, míg ellenfelük a szintén felsőházi rájátszást érő hatodik helyen áll.

Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója ugyanakkor egyáltalán nincs könnyű helyzetben, hiszen bár a csapata az elmúlt mérkőzéseken káprázatos formát mutatott, és egymás után négy mérkőzésen minden lehetséges pontot besöpört, ezúttal azonban több probléma is nehezíti a gárda felkészülését.

– Az alapszakasz végéhez közeledve minden egyes mérkőzés különösen fontos, mindegyik összecsapás különleges jelentőséggel bír, hiszen nagyon nem mindegy, hogyha a terveinket valóra váltva sikerül bejutnunk a felsőházba, akkor hányadik helyről várhatjuk majd a felsőházi küzdelmeket – mutatott rá a mérkőzés jelentőségére a sportigazgató. – Annak tudatában, hogy az aktuális ellenfelünk is a felsőházba készül, a csütörtöki összecsapás kiemelt jelentőségű. A Csömör elleni meccset követően azt mondtam, hogy szerencsére megúsztuk a találkozót újabb sérülések nélkül, csakhogy kiderült, elhamarkodottnak bizonyult az a kijelentésem. Van tehát több sérültünk is, így sajnos majd csak közvetlenül a mérkőzés előtt tudom megmondani, hogy pontosan milyen összeállításban lépünk pályára a hajdúságiak elleni találkozón. Ettől függetlenül mindenképpen arra készülünk, hogy nyerjünk. Minden idegszálunkkal arra fókuszálunk, hogy kihozzuk a maximumot magunkból. Remélem, hogy ezen a rendkívül fontos mérkőzésen nagyon sokan kilátogatnak a szurkolóink közül, és buzdítanak majd minket. Meggyőződésem, hogy a csapat rászolgált erre az eddigi eredményeivel, és megérdemli a támogatást. Abban is bízom, hogy a meccs lefújásakor együtt örülhetünk majd a sikernek a szurkolóinkkal, ezzel is szebbé téve az idei ünnepeket.