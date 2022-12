„Itt az idő, Uram, nagy volt a nyár, a napórádra árnyékod bocsássad, a szeleket ereszt a földre már!” – írja Rilke az Őszi nap című versében. Hasonlóan elégikus volt a hangulat a Jakabszállás-Fülöpszállás mérkőzés előtt is. Lassan már a Mikulás érkezésére készülnek a gyerekek, és a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában az őszi idény bármilyen mozgalmas, izgalmas és érdekes volt, érezhető volt, hogy most már itt a téli szünet ideje, hogy minden érintett most már belenyugodva várja, hogy az utolsó mérkőzés lefújassék, az őszi tabella véglegesíttessék, az őszi idény lezáródjék. Az időjárás ugyanakkor kegyes volt a zárómérkőzéshez, túl hideg sem volt és a nap is rámosolygott a főként Fülöpszállásról érkező szurkolókra. A mérkőzés esélyese a Fülöpszállás volt, a fülöpiek ugyanakkor némi handycappet adtak a hazaiaknak, lévén hogy náluk a mérkőzést megelőző este volt a sportbál, ami ráadásul igen sikeres rendezvény volt, hiszen a háromszázötvenet is meghaladta a résztvevők száma, ami a 2005-ös adatok szerint 1657 lakosú Fülöpszálláson nem kis dolog. A labdarúgó csapat tagjai is derekasan kivették a részüket a bálozásból, a vendégek mestere nem tartotta kizártnak, hogy volt olyan játékosa, aki alvás nélkül érkezett az utolsó mérkőzésre, ugyanakkor volt olyan játékos is, aki bizonyíthatóan igyekezett kialudni a bál fáradalmait, emiatt nem is tudott elutazni a csapattal a mérkőzésre.

Ezt a gáláns gesztust a Jakab aztán aztán az első félidő első felében viszonozta, megtette azt a szívességet a Fülöpnek, hogy mindjárt a mérkőzés elején gólt kapott, sőt, a 16. percben egy kiállítás miatt meg is fogyatkozott a cserejátékossal nem rendelkező hazai csapat. Egy ziccer a hazai kapu előtt már az első percben kialakult, a 2. percben pedig meg is zörgették már Fekete Ferenc hálóját a vendégek. Földes Lóránt előrepasszát követően Kovács Péter egy kicsit balról, a kaputól húsz méterre megnézte magának a hosszú alsó sarkot, és oda is küldte a labdát, 0–1. Ezt követően viszont végig, az egész első játékrészben kiegyenlítetté vált a küzdelem, dacára annak, hogy a hazai, nem sokkal korábban egy sárga lapot beszedő Török Mihály egy hosszadalmas és károsan hangsúlyos reklamálással kikényszerítette a piros lapot a játékvezető zsebéből. A Jakab azonban a rossz előjelek dacára nem omlott össze, az első játékrész ezen szakaszában sajnálhatták igazán a korán bekapott gólt a sárga-feketék. A 30. percben Tóth Csaba indította Szalkai Bélát a bal oldalon, aki már másodszor tört be a vendég 16-oson belülre, társ bent nem érkezett, így Szalkai megpróbált jobb belsővel a hosszú sarokba tekerni, ígéretes kísérlete nyomán a labda a kapufa tövéről pattant ki. Négy percre rá Kullai Alex indította Tóth Csabát, aki remek labdalevétel után úgy vezette be a 16-osra a labdát, hogy testtel remekül fedezte a rátörő védők elől a labdát, majd egy leheletfinom mozdulattal elpasszolta a kilépő kapus mellett, és megszerezte a Jakab egyenlítő gólját, 1–1. A félidő zárásaként nagy tűzijátékot rendezett a Fülöp a hazai kapu előtt, Pusztai Viktor középről leadott bombáját követően Fekete még a felső lécre tolta a labdát, a kipattanót azonban ismét a vendégek szerezték meg, és Mátyás Antal balról, 12 méterről laposan a kapu bal oldalába lőtt, 1–2.

A folytatásban mindjárt növelte az előnyét a Fülöp, egy középre adás nyomán Pusztai Martin fejelte le a labdát Kovács Péternek, aki jobbról, tíz méterről a kapu bal alsó sarkába lőtt, 1–3. A második játékrészre mintha kicserélték volna a vendégcsapatot, óriási nyomást gyakoroltak a hazaiakra, a Jakab a félidő derekáig jószerével alig jött át a félpályán. Az 57. percben Tóth Szabolcs indult meg befelé a bal oldalról, majd jobbal, a labdát visszahúzva kilőtte a jobb alsó sarkot, 1–4. A 68. percben Tóth Csaba egy remek labdaszerzés után jó labdával ugratta ki Szalkait, aki a kilépő kapust kicselezte ugyan, ám kisodródott, és az éles szögből leadott lövését egy védő mentette. Az utolsó húsz percben újra kiegyenlítetté vált a játék, a 84. percben még egyszer kialakult egy tűzijáték a hazai kapu előtt, amelynek a zárásaként Dóka Ádám döngette meg jobbról, tíz méterről a bal kapufát, újabb gól azonban már nem esett, így a mérkőzést megérdemelten nyerte meg a Fülöpszállás.

– Gratulálok az ellenfélnek, várható volt a vendéggyőzelem, hiszen egy nagyon jó csapattal játszottunk, viszont tudtunk velük egy szoros mérkőzést játszani – értékelt Garzó András, a hazaiak szakvezetője. – Rengeteg volt a sérültünk ráadásul egy kiállítás is hátráltatott minket, csökkentette az esélyeinket, ennek ellenére az első játékrész szoros volt. A másodikban talán szerezhettünk volna még gólokat. Ez a meccs elment ugyan, de az őszi célkitűzéseiket sikerült teljesíteni. Tizennégy ponttal telelünk, ez az utóbbi éveket tekintve jó eredmény itt Jakabszálláson. A csapat a kötelezőket hozta, készülünk a tavaszi szezonra és egy jobb eredményre, és reméljük, hogy a tavasszal is lesz annyi sikerélményünk, amennyi az ősszel volt. Az alapcélkitűzésünk az, hogy az utolsó három előtt végezzünk, ez mindenképpen tarthatónak tűnik, hiszen az ősz folyamán az edzéslátogatottság is nagyon jó volt, és a hozzáállás is. Az idény végre ugyanakkor elfogytunk.

– Mi tagadás, a tegnapi sportbál, amely reggel tájt ért véget, bizony rányomta a bélyegét a játékunkra ezen a meccsen. Ennek tudható be, hogy egy kissé nyögvenyelős volt főként az első félidő, ugyanakkor azt mondhatom, hogy egy küzdelmes, jó mérkőzésen a végén az erősebb csapat nyert. Nagyon büszke vagyok, hogy ezt a csapatot, ezt a közösséget irányíthatom, ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak, akik tegnap szintén sportbálban voltak, mégis elkísértek minket, felemelő érzés volt ezt látni, az utolsó mérkőzés után velük pacsizni. Gratulálok a Jakabnak is, szerintem tisztességesen helytálltak, nagyot küzdöttek, de a mieink is küzdöttek ma is az utolsó pillanatig, ahogy minden őszi mérkőzésen, és ahogy minden tavaszi mérkőzésen is tenni fogjuk, mert bajnokságot akarunk nyerni.

Jakabszállás KSE–Fülöpszállási SE 1–4 (1–2)

Jakabszállás, 60 néző, vezette: Kiss László (Balogh Bence, Rosta Kevin)

Jakabszállás: Fekete – Bor, Kullai, Tóth Cs., Csikász, Ungor, Szalkai, Török, Eszik, Sárai-Szabó, Szegedi.

Fülöpszállás: Nagy T. – Petrányi, File (Tóth Sz. 46.), Kovács P. (Csernák 81.), Andó, Dóka (Gonda 87.), Nagy A. (Soltész 87.), Mátyás, Pusztai V. (Pataki 46.), Földes, Pusztai M. (Jóni 71.)

Gól: Tóth Cs. a 34., illetve Kovács P. a 2., 50., Mátyás a 42., Tóth Sz. az 57. percben.

Kiállítva: Török a 16. percben.