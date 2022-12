A két együttes az ősszel már a fővárosban összemérte tudását, akkor 5-4-es kecskeméti siker született.

A lila-fehérek az utóbbi mérkőzéseken rendre pontot, pontokat szereztek, és így továbbra is versenyben vannak a felsőházi helyekért, jelenleg 20 ponttal a 7. helyet foglalják el a tabellán.

A ScoreGoal Kecskemét Futsal a kötelező győzelmeket begyűjtötte, csak a bajnoki címre is esélyes Berettyóújfalu és Haladás tudta őket megállítani. A hírös városi kék oroszlánok 26 egységgel az 5. helyen állnak.

–Egy nagyon fontos meccs következik hétfőn az Újpest ellen, hiszen ők is a felsőházba vágynak, akárcsak mi – emelte ki a mérkőzés fontosságát Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – A fővárosiak szervezetten játszanak, kompakt csapatot alkotnak, nem szabad, hogy a tabellán elfoglalt helyük kényelmessé tegyen minket. Egy nehéz meccsre számítok. Most az a legfontosabb, hogy fizikálisan és mentálisan is regeneráljunk, mert sűrű a programunk. Úgy gondolom, hogy hazai pályán mindenképpen csak a győzelem lebeghet a szemünk előtt. Mindent megteszünk hétfőn, hogy behúzzuk a három pontot, és nagy lépést tegyünk ezzel afelé, hogy biztosítsuk helyünket a felsőházba. Szurkolóinkra most is óriási szükségünk van, bízom benne, hogy Kecskemét sportszerető közönsége mellénk áll hétfőn.

A mérkőzés hétfőn este 19 órakort kezdőik a Messzi István Sportcsarnokban.