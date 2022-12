A jó erőkből álló Vecsés a 6. helyről várja a találkozót, ráadásul a legutóbbi négy mérkőzését megnyerte a a Szigetszentmiklós, a BFKA-Balatonfüred, a Győr és az Ajka ellen, így magabiztosan készülhet a KTE-Piroska Szörp elleni találkozóra.

A Kecskemét fiatal csapata nem tudott duplázni a BFKA-Balatonfüred elleni siker után, hiszen legutóbb alulmaradt a Győr otthonában. A KTE-Piroska Szörp a 12. helyről várja a mérkőzést, így a papírforma és a rutin is inkább vendég sikert ígér. Az viszont biztos, hogy a kecskemétiek most sem feltartott kézzel lépnek majd pályára, és a lelkesedés és a küzdőszellem már sokszor átlendítette a fiatalokat a holtpontokon nehéz meccseken is.

– Az év egyik legnehezebb mérkőzése vár ránk hazai pályán – mondta a mérkőzés előtt Tóth Norbert, a Kecskeméti TE-Piroska Szörp vezetőedzője. – A Vecsés kiváló csapat, számos bravúrgyőzelemmel, ráadásul győztes szériában van, tele önbizalommal érkezhet Kecskemétre. Elszánt és tudatos kézilabdát kell játszanunk, és szerencse is kell ahhoz, hogy itthon tartsuk a két pontot. Bízom benne, hogy az aznapi forma tekintetében mi leszünk jobb helyzetben, de mindenképpen nagyon kemény ütközetre számítok.